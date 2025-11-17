Ajuntament
Castelló ultima l'empedrat dels carrers de l'entorn de l'IES Ribalta: ¿i l'asfaltat?
Última fase dels treballas de la Zona de Baixes Emissions II
La ciutat de Castelló es prepara per a afrontar l'última fase de les obres de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) II. El regidor de Mobilitat a l'Ajuntament de Castelló, Cristian Ramírez, ha informat que durant aquesta setmana i l'última setmana de novembre, els treballs principalment estaran centrats en concloure l'empedrat dels carrers i voreres, per a fresar i així procedir al seu asfaltat, donant l'obra per finalitzada.
Ramírez ha assenyalat que, una vegada es procedisca a l'asfaltat, es continuarà treballant en eixos carrers amb la instal•lació de les zones verdes i del mobiliari urbà, així com de la senyalística, i matisa que “l'obra pròpiament dita estarà conclosa, la qual cosa permetrà l'accés al trànsit sense cap inconvenient”.
D'altra banda, l'edil ha destacat que, “gràcies a les obres de les Zones de Baixes Emissions, la transformació de Castelló és un fet; així queda patent amb la creació d'itineraris accessibles, també amb les nombroses plantacions i instal•lació d'espais verds, així com amb la instal•lació del nou mobiliari urbà amb nous bancs i papereres. Tot això, al costat de la renovació de les voreres i l'asfaltat en aquests carrers, dona com a resultat una ciutat més pasetjable, més accessible i més renaturalitzada, tal com vam prometre als castellonencs”.
Avanç dels treballs als carrers de la ZBE II
Ramírez ha repassat l'estat actual dels carrers en les quals s'està treballant, en la Zona de Baixes Emissions II. Al carrer Fola, la llamborda de la vorera nord ja està col•locat i aquesta setmana s'estan alçant tapes i fent rematades per a procedir al fresat la setmana que ve i així asfaltar el carrer la primera setmana de desembre.
Al carrer Echegaray s'està acabant d'instal•lar la senyalització vertical, així com aquesta setmana es plantaran els arbres i es col•locaran les travesses, així com el mobiliari urbà. De la mateixa manera es troba el carrer Trullols, on s'està actualment treballant en el tram comprés entre Echegaray i carrer Zaragoza i els encintats estan ja fets, per la qual cosa s'està preparant per a asfaltar i per a procedir a la instal•lació de les zones verdes.
Al carrer Santos Vivancos, la vorera oest ja està acabada, ja s'han col•locat els bancs i en la vorera del costat aquest aquesta setmana es procedirà a col•locar la llamborda. Al carrer Arquitecte Traver es col•locarà el formigó imprés, i ja està instal•lat el reg per degoteig per a poder col•locar les plantacions i també es procedirà al seu asfaltat la primera setmana de desembre.
Al carrer Rosell la setmana passada es van plantar els arbres, es van col•locar les travesses i ara es treballarà en la col•locació del mobiliari urbà i les plantacions xicotetes.
En la Plaça del Maestrazgo, la llamborda de la vorera nord ja està col•locat i aquesta setmana es col•locarà la senyalització vertical. La setmana passada es van col•locar els arbres i les travesses, i aquesta setmana es treballarà en el fresat del carrer per al seu posterior asfaltat. En la mateixa situació es troba el carrer Pedro Aliaga, on també es realitzaran aquesta setmana les labors de fresat.
Al carrer Dolores aquesta setmana es treballarà en la millora del pàrquing, ateses les peticions dels veïns. En Infant don Pedro, la setmana passada es va posar la llamborda de la vorera nord i aquesta setmana els treballs seran la preparació per a col•locar la llamborda de la vorera sud.
Antic pàrquing del mercat
S'estan fent les últimes fonamentacions per a la instal•lació de l'enllumenat. S'està treballant en els accessos del parc, en els nous i tapant els vells, així com s'està instal•lant el reg interior i s'ha procedit a introduir el farciment de terra vegetal. Pel que fa a l'edifici, s'està treballant en algunes instal•lacions.
Cal recordar que el pàrquing estarà tancat fins a la fi de l'obra; no obstant això, els vehicles podran estacionar en el Recinte de Fires i Mercats REFEYME, sempre que, per la realització d'algun esdeveniment, no estiga disponible de manera puntual.
Projecte finançat amb fons europeus
El projecte de la Zona de Baixes Emissions aconseguirà que la ciutat compte amb més zones verdes, així com s'incrementaran les zones d'aparcament i millorarà l'accessibilitat en la zona centre.
L'actuació s'està duent a terme en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) amb fons Next Generation, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
- Adiós a uno de los restaurantes más míticos de Castelló
- Los tres locales de Castelló donde mejor se almuerza. Estos son los premiados de la II Ruta de 'l'Esmorzaret'
- Cierran dos céntricas y conocidas terrazas de ocio de Castelló
- Así será la tasa de basura en Castelló en 2026: consulta cuánto pagarás según tu vivienda o negocio
- Empresas de China, Japón y Alemania quieren instalarse en Castelló. La zona y a qué se dedican
- Jaque mate' a una asociación 'por querer pasarse de lista' en Castelló. ¿Qué ha pasado?
- El Ayuntamiento de Castelló tiene una carta para ti: novedades sobre tasa de la basura y especial atención los inquilinos
- La nueva medida de control de las visitas al ecoparque para rebajar la tasa de la basura en Castelló: Aquí la tienes