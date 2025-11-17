Compromís pide denunciar el actual contrato del agua y exige un nuevo modelo de gestión en Castelló

Compromís per Castelló llevará al próximo pleno municipal la necesidad de denunciar el actual contrato de concesión del servicio de abastecimiento de agua potable, un documento firmado en 1983, escrito a máquina y bajo una legislación franquista, que caducó en 2003 y que ya acumula cinco prórrogas consecutivas. La coalición alerta de que, si el Ayuntamiento no actúa antes del 1 de abril de 2026, el contrato se renovará automáticamente cinco años más, pese a su evidente desactualización.

El portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, considera que esta situación no puede retrasarse más: “El Ayuntamiento no puede seguir gestionando un servicio esencial con un contrato de 1983, caducado desde 2003 y sin tener un control real sobre los costes, las inversiones o la información económica básica del servicio”. Garcia subraya que “la realidad ha cambiado y mucho: ahora tenemos planes de sequía, plan de regeneración, nuevas tecnologías y los retos del cambio climático”, por lo que es momento “de abrir el debate y decidir entre todas y todos qué modelo de gestión queremos para Castelló”.

Además, Compromís alerta de que, pese a la importancia del servicio, el Ayuntamiento no dispone de datos esenciales como los ingresos reales generados por las tarifas, ni de una memoria económica actualizada o un informe de viabilidad económico-financiera, documentos obligatorios según la Ley de Contratos del Sector Público. La coalición subraya que esta falta de información dificulta cualquier decisión y muestra hasta qué punto la concesión ha quedado desfasada.

Según explica la formación, la denuncia del contrato abriría el proceso para estudiar todas las opciones de gestión y elegir la que mejor se adapte a las necesidades de la ciudad, ya sea una nueva concesión, un contrato de servicios, una empresa mixta o la municipalización. Compromís considera “imprescindible” que esta decisión se tome con garantías y a partir de un estudio riguroso que permita comparar costes, inversiones y beneficios de cada alternativa.

Un plan de ruta completo para garantizar el futuro del agua

Con todo, la formación también reclama avanzar en el Plan de Regeneración de Aguas, evitar que toda la gestión quede concentrada en una única empresa y reactivar el Plan de Sequía. Además, insiste en que Castelló debe integrarse en el Consorcio Provincial de Aguas, constituido el pasado 1 de julio, para formar parte de la planificación conjunta del abastecimiento de agua en la provincia. Compromís considera igualmente imprescindible conectar la ciudad a las desaladoras para reforzar la seguridad hídrica y garantizar un plan B ante episodios de emergencia, tal como la coalición ya ha defendido en plenos anteriores.

Finalmente, Compromís recuerda que la legislación actual exige que las prórrogas estén motivadas, “una condición que aquí no puede justificarse”. Por ello, defiende que el tiempo debe empezar a contar hacia un nuevo procedimiento y un nuevo modelo de gestión adaptado a las necesidades actuales.