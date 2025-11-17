El 'crack' que arrasa en los carteles de la Magdalena de Castelló: ya ha ganado cuatro

Este es el cuarto año que gana el concurso de carteles de las fiestas de la Magdalena de Castelló con sus trabajos profesionales. Pero, ¿quien es el crack que arrasa en este certamen que convoca el Ayuntamiento de Castelló a través de la Junta de Fiestas?

El diseñador gráfico Juan Diego Ingelmo, de 53 años, es el ganador de este año con su obra Monumental que, a nivel general, cuenta con comentarios muy positivos y ha gustado entre el món de la festa. Ingelmo nació en Oviedo pero a los cuatro años llegó a la capital de la Plana por lo que ya se considera un castellonero de adopción. En la capital de la Plana ha desarrollado su proyecto de vida y profesional, ya que ha trabajado durante 25 años en agencia de Publicidad.

Kmy Ros

Juan Diego Ingelmo. / Mediterráneo

Ingelmo ha ganado el concurso en los años 2009, 2011, 2014 y 2026 y los carteles galardonados han sido los siguientes.

Cartel de 20029 'Romería'. / Mediterráneo

El cartel de 2009 recogía a la ciudad de Castelló pregrinando en Romería hacia la ermita de la Magdalena, sobre una cima en color verde.

Cartel 2011, 'Pregó internacional'. / Mediterráneo

El cartel de 2011, es una fusión de elementos y con espcial protagonismo a la ermita y a la música y la gente, en la figura de un dolçainer. Fue el primer cartel tras la concesión de Interés Internacional, en 2010, para las fiestas de la Magdalena.

Cartel de 2014, 'Rotllo i Canya'. / Mediterráneo

El cartel de 2014 destaca la ermita de la Magdalena, además del rollo, la caña y la cinta verde, que es la que recoge al pueblo subiendo hacia la ermita.

Cartel 2026, 'Monumental'. / Mediterráneo

El del 2026 se presentó el pasado viernes y es una gaiata con los elementos fundamentales de las fiestas de la Magdalena.

"El color verde brillante y el blanco de la ermita de la Magdalena son elementos comunes a todos los carteles", ha explicado Ingelmo a este diario.