Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fiestas fundacionales

El 'crack' que arrasa en los carteles de la Magdalena de Castelló: ya ha ganado cuatro

Sus obras han anunciado las fiestas en 2009, 2011, 2014 y, ahora, en 2026

Las reinas de las Fiestas 2026 y las damas de la ciudad en la presentación del cartel de las fiestas de la Magdalena 2026, el pasado viernes.

Las reinas de las Fiestas 2026 y las damas de la ciudad en la presentación del cartel de las fiestas de la Magdalena 2026, el pasado viernes. / KMY ROS

Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

Este es el cuarto año que gana el concurso de carteles de las fiestas de la Magdalena de Castelló con sus trabajos profesionales. Pero, ¿quien es el crack que arrasa en este certamen que convoca el Ayuntamiento de Castelló a través de la Junta de Fiestas?

El diseñador gráfico Juan Diego Ingelmo, de 53 años, es el ganador de este año con su obra Monumental que, a nivel general, cuenta con comentarios muy positivos y ha gustado entre el món de la festa. Ingelmo nació en Oviedo pero a los cuatro años llegó a la capital de la Plana por lo que ya se considera un castellonero de adopción. En la capital de la Plana ha desarrollado su proyecto de vida y profesional, ya que ha trabajado durante 25 años en agencia de Publicidad.

El cartel de las fiestas de la Magdalena 2026

El cartel de las fiestas de la Magdalena 2026

Kmy Ros

Juan Diego Ingelmo.

Juan Diego Ingelmo. / Mediterráneo

Ingelmo ha ganado el concurso en los años 2009, 2011, 2014 y 2026 y los carteles galardonados han sido los siguientes.

Cartel de 20029 'Romería'.

Cartel de 20029 'Romería'. / Mediterráneo

El cartel de 2009 recogía a la ciudad de Castelló pregrinando en Romería hacia la ermita de la Magdalena, sobre una cima en color verde.

Cartel 2011, 'Pregó internacional'.

Cartel 2011, 'Pregó internacional'. / Mediterráneo

El cartel de 2011, es una fusión de elementos y con espcial protagonismo a la ermita y a la música y la gente, en la figura de un dolçainer. Fue el primer cartel tras la concesión de Interés Internacional, en 2010, para las fiestas de la Magdalena.

Cartel de 2014, 'Rotllo i Canya'.

Cartel de 2014, 'Rotllo i Canya'. / Mediterráneo

El cartel de 2014 destaca la ermita de la Magdalena, además del rollo, la caña y la cinta verde, que es la que recoge al pueblo subiendo hacia la ermita.

Cartel 2026, 'Monumental'.

Cartel 2026, 'Monumental'. / Mediterráneo

El del 2026 se presentó el pasado viernes y es una gaiata con los elementos fundamentales de las fiestas de la Magdalena.

Noticias relacionadas y más

"El color verde brillante y el blanco de la ermita de la Magdalena son elementos comunes a todos los carteles", ha explicado Ingelmo a este diario.

Presentación del cartel de la Magdalena 2026

Presentación del cartel de la Magdalena 2026

Ver galería

Presentación del cartel de la Magdalena 2026 / Kmy Ros

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adiós a uno de los restaurantes más míticos de Castelló
  2. Los tres locales de Castelló donde mejor se almuerza. Estos son los premiados de la II Ruta de 'l'Esmorzaret'
  3. Cierran dos céntricas y conocidas terrazas de ocio de Castelló
  4. Así será la tasa de basura en Castelló en 2026: consulta cuánto pagarás según tu vivienda o negocio
  5. Empresas de China, Japón y Alemania quieren instalarse en Castelló. La zona y a qué se dedican
  6. Jaque mate' a una asociación 'por querer pasarse de lista' en Castelló. ¿Qué ha pasado?
  7. El Ayuntamiento de Castelló tiene una carta para ti: novedades sobre tasa de la basura y especial atención los inquilinos
  8. La nueva medida de control de las visitas al ecoparque para rebajar la tasa de la basura en Castelló: Aquí la tienes

El 'crack' que arrasa en los carteles de la Magdalena de Castelló: ya ha ganado cuatro

El 'crack' que arrasa en los carteles de la Magdalena de Castelló: ya ha ganado cuatro

El PSPV de Castelló duda de que "el ‘basurazo’ de Carrasco sea legal”

El PSPV de Castelló duda de que "el ‘basurazo’ de Carrasco sea legal”

Cerca de mil personas protagonizan el desfile folclórico del Día de la Hispanidad en Castelló

Cerca de mil personas protagonizan el desfile folclórico del Día de la Hispanidad en Castelló

Magdalena 2026: Presentación de la gaiata 8, Portal de l'Om

Magdalena 2026: El Circ de la Il·lusió retorna la màgia a Andrea i Valeria a Portal de l’Om

Magdalena 2026: El Circ de la Il·lusió retorna la màgia a Andrea i Valeria a Portal de l’Om

Carrasco: “Castellón reafirmará su liderazgo en políticas de empleo en España durante el III Congreso Nacional de Desarrollo Local”

Carrasco: “Castellón reafirmará su liderazgo en políticas de empleo en España durante el III Congreso Nacional de Desarrollo Local”

Los servicios más destacados de la Unidad Canina de la Policía Local de Castelló: ¿Te acuerdas de 'Wanda'?

Los servicios más destacados de la Unidad Canina de la Policía Local de Castelló: ¿Te acuerdas de 'Wanda'?

50 años de Moros d’Alqueria: un grupo unido que hace historia en Castellón

50 años de Moros d’Alqueria: un grupo unido que hace historia en Castellón
Tracking Pixel Contents