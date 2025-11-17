El PP responde al PSPV: "Estamos haciendo un esfuerzo importante por proteger a nuestros vecinos del 'basurazo' de Sánchez"

El concejal de Hacienda, Juan Carlos Redondo, ha respondido este lunes a las críticas del grupo municipal del PSPV en el Ayuntamiento de Castelló sobre la gestión de la tasa de la basura y les ha acusado de "difundir mentiras para intentar confundir a la ciudadanía respecto al ‘asurazo de Sánchez”.

El concejal ha asegurado que “desde el Ayuntamiento de Castellón estamos realizando un esfuerzo importante para proteger a nuestros vecinos frente al este ‘basurazo’ impuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez que afecta a todos y cada uno de los ayuntamientos de España sin excepción”.

Así, el edil ha recordado que “para 2025 y 2026 hemos aprobado nuevas bonificaciones en la tasa de la basura de hasta el 90% que llegarán tanto a propietarios como a inquilinos y a las empresas que están apostando por el reciclaje y la sostenibilidad. Son ayudas pensadas para familias numerosas, personas con rentas bajas y pensionistas, pero también para quienes contribuyen a una ciudad más verde, a través del reciclaje y las visitas a los ecoparques”.

“Así lo están pudiendo comprobar desde hace meses miles y miles de castellonenses que reducirán el año que viene hasta un 50% el importe de recibo. Y la mayoría de recibos van a pagar en 2026 incluso menos dinero en este recibo que en 2024, antes del ‘basurazo’ de Pedro Sánchez , gracias a estas rebajas fiscales”, ha manifestado.

Rebajas en otros impuestos y tasas municipales

Además, Redondo ha recordado que “desde el Ayuntamiento de Castellón hemos modificado diferentes ordenanzas fiscales en favor de la ciudadanía: hemos bajado el IBI tres veces, con un recorte acumulado del 8% y un ahorro de más de 6 millones de euros. Además, hemos reducido la plusvalía mortis causa por dos veces”.

Por otro lado, el responsable del área de Hacienda ha continuado detallando que “hemos rebajado el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica y hemos eliminado la tasa de terrazas durante tres años para seguir apoyando a un sector clave como es la hostelería. Todo ello dentro de una política fiscal responsable que busca que los castellonenses paguen menos y reciban mejores servicios.“

El concejal ha recalcado que “frente a esta rebaja real de impuestos municipales nos encontramos con la subida injusta de hasta 98 impuestos y cotizaciones a los españoles por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Un Gobierno que está exprimiendo a profesionales autónomos y empresas como ningún otro ha hecho. Algo que parecen olvidar desde el Grupo Municipal del PSOE”.

9,5 millones en los bolsillos de los castellonenses

Juan Carlos Redondo ha hecho hincapié finalmente en que “con todas estas medidas estamos logrando un ahorro fiscal para los castellonenses que asciende a 9,5 millones de euros desde 2023. Y eso sin contar el impacto positivo que sumarán las bonificaciones de la tasa de basura para el recibo de 2026 que se puedan dar. Un dinero que se va a quedar en los bolsillos de los castellonenses, gracias a estas medidas de rebaja fiscal y de impuestos”.