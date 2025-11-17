Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tribunales

El PSPV de Castelló duda de que "el ‘basurazo’ de Carrasco sea legal”

Los socialistas inician una campaña para que los ciudadanos "puedan ejercer sus derechos si así lo consideran oportuno"

El secretario general del PSPV en Castelló, Rafa Simó, explicando la campaña del 'basurazo' en el Mercado del Lunes.

El secretario general del PSPV en Castelló, Rafa Simó, explicando la campaña del 'basurazo' en el Mercado del Lunes. / Mediterráneo

Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

El secretario general del PSPV de Castelló, Rafa Simó, ha denunciado este lunes que “existen dudas razonables de que la aplicación de la Ley 7/2022 de 8 de abril de Residuos en Castelló que se ha traducido en doblar el coste de la tasa de la basura en 2025 es ilegal”.  Por este motivo, el socialista, quien ha estado acompañado por la portavoz del grupo municipal del PSPV, Patricia Puerta, y el portavoz adjunto, José Luis López, ha anunciado que desde el PSPV “vamos a llegar hasta donde haga falta para defender los derechos de los ciudadanos de Castelló y con el fin para averiguar si la aplicación si el basurazo de Carrasco es legal o ilegal”.

Simó, Puerta y López, en un momento de la rueda de prensa de este lunes, en el Mercado del Lunes.

Simó, Puerta y López, en un momento de la rueda de prensa de este lunes, en el Mercado del Lunes. / Mediterráneo

Para Simó, la tasa de la basura que ha llevado a cabo la alcaldesa con los votos “a favor del PP y Vox” no recoge el espíritu de la ley que es que quien más residuos genere, más pague porque en Castelló la han llevado a cabo según el valor catastral. Ha criticado, asimismo, la gestión de la alcaldesa porque en otras localidades “sí que se han llevado a cabo descuentos en la tasa de la basura u otras valoraciones a la hora de pagar la tasa como el consumo de agua por vivienda tal y como ha ocurrido en el Ayuntamiento de València”.

El socialista también ha denunciado que el consistorio ingresará este año 7 millones más en concepto de tasa de la basura “y no sabemos dónde va ese dinero”, pese a que ya “dijimos que se podría reducir más el IBI”.

Simó ha recordado que el contexto de la tasa de la basura es una directiva europea “donde tiene la mayoría el PP europeo” y que impulsó la directriz de la que emana la ley nacional aprobada por el gobierno de Pedro Sánchez y, "sin el voto en contra del PP”. “Ahora, la aplicación municipal en Castelló, a nosotros nos parece que han tirado por lo más fácil y por intentar conseguir unos ingresos porque no sabemos  en qué se han gastado los 7 millones de euros de más que ha conseguido la alcaldesa al subir la tasa de la basura en 2025”.

En cuanto a las más de 100.000 cartas que Carrasco envió a la ciudadanía, el PSPV sospecha que incumple la Ley de Publicidad Institucional y quiere saber su coste.

Por todos estos motivos, los socialistas han iniciado una campaña para explicar a la ciudadanía cómo se ha aplicado la tasa de la basura en Castelló y también “para que los ciudadanos puedan defender sus derechos si así lo consideran oportuno”.

Simó, Puerta y López, en el Mercado del Lunes.

Simó, Puerta y López, en el Mercado del Lunes. / Mediterráneo

Por su parte, Puerta, quien ha destacado que los tribunales ya han tirado “atrás la tasa de la basura de León por no cumplir la ley”, ha recordado que los socialistas "ya denunciamos las mentiras de Carrasco y propusimos la compensación del IBI en mayor medida que la rebaja que aplica el gobierno local.

“Somos la octava ciudad de España donde más subido la tasa de la basura y la ciudadanía no tiene la culpa de la nefasta gestión de Carrasco”, ha concluido Puerta, quien ha calificado de “parche” las bonificaciones para el 2026.

TEMAS

