Col.lectiu
Els actes per a commemorar enguany el 93é aniversari de les Normes de Castelló
El proper 13 de desembre a la ciutat
La Plataforma Unitària de Castelló per la Llengua, que agrupa més de 25 entitats cíviques, culturals i educatives de Castelló de la Plana, celebrarà el 93é aniversari de les Normes de Castelló el proper 13 de desembre sota el lema Per la llengua, construïm País Valencià, que reivindica la llengua com pilar fonamental de la cultura i de la identitat del poble valencià.
La commemoració comptarà amb diversos actes previs que tindran lloc entre el 27 i el 12 de desembre, entre els quals hi haurà la conferència de Núria Cadenes al Menador de Castelló de la Plana, el pròxim 27 de novembre a les 19 hores, la presentació del llibre Llengua, lluita i llibertat que tindrà lloc el 28 de novembre a l’Alcora i el 12 de desembre a Atzeneta i la presentació del conte Les lletres que estimem el valencià el dia 9 a les 18:00 a Abacus.
L’acte central serà el dissabte 13 de desembre a Castelló. La jornada començarà amb una fira d’entitats oberta al públic que tindrà lloc a la plaça de la Muralla Liberal. Durant el matí, ens acompanyaran algunes mostres de cultura popular: els tambors i bestiari de Botafocs, l’actuació de la Conlloga Muixeranga de Castelló i de la Muixeranga del Carraixet i la contacontes Aina Garcia-Carbó. A continuació, hi haurà un dinar de germanor. Finalment, a les 17.30 hores, la manifestació, que eixirà a les 17.30 hores de la plaça de les Aules.
