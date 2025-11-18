Carrasco: "Castellón ocupa el tercer puesto de libertad económica de toda España"

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha afirmado este martes que el Ayuntamiento de Castelló "ocupa el tercer lugar en el ránking de libertad económica en toda España. Algo que nos permite que la actividad, las inversiones y la puesta en marcha de nuevas iniciativas en nuestra ciudad se realicen con menos trabas burocráticas y de una manera más sencilla. Y es en este sentido en el que vamos a trabajar con el CES CV, en el de la simplificación de la relación de nuestros vecinos y vecinas con la administración que les es más cercana a ellos, que no es otra que la del Ayuntamiento de Castellón”. Carrasco, quien ha recibido al presidente del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana (CES CV), Fernando Móner, y al vicesecretario de la entidad autonómica, Enrique Soto, ha destacado “la importancia del Comité Econòmic i Social para analizar y comprender la situación presente y los retos de futuro de la sociedad en la Comunitat Valenciana y de la ciudad de Castellón”.

Durante el encuentro, Móner ha informado a la alcaldesa de las actividades de la entidad, así como de las iniciativas previstas próximamente del órgano del que es máximo responsable desde febrero de 2025.

Además, Carrasco ha puesto también el foco en “los informes y dictámenes del CES CV que representan una completa radiografía de los principales temas económicos y sociales en nuestro territorio, del día a día de diferentes sectores de la sociedad. Esta es una labor que es también muy útil a las administraciones públicas como el Ayuntamiento de Castellón a la hora de consultar y tomar decisiones para abordar proyectos para la ciudadanía”.

El CES CV es el órgano consultivo del Consell y, en general, de las Instituciones públicas de la Comunitat Valenciana, en materias económicas, sociolaborales y de empleo, siendo una institución de carácter público, integrada en el conjunto de instituciones.