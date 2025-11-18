La 'gaiata de mà' de Farola-Ravalet ya promociona las fiestas de Castelló en Renfe

La oficina Tourist Info de la estación de Adif de Castelló muestra desde este martes la Gaiata 6 ‘Farola-Ravalet’, ganadora del 3º Premio del ‘XI Concurs de Gaiates de Mà’, que ha sido instalada en un espacio destacado del vestíbulo de información turística. Con esta actuación, el Ayuntamiento continúa con su objetivo de acercar y difundir el monumento gaiatero durante todo el año a vecinos, visitantes y turistas que llegan a la ciudad en tren. Al acto han asistido la concejala de Fiestas, Noelia Selma, y la concejala de Turismo, Arantxa Miralles, quienes han acompañado a miembros de la comisión de la Gaiata 6 en la colocación del monumento. Ambas ediles han coincidido en remarcar que iniciativas como esta permiten reforzar la visibilidad de las gaiatas y consolidarlas como un recurso cultural y turístico permanente.

Selma ha destacado que “conservar, exhibir y poner en valor nuestras gaiatas durante todo el año es una forma de reconocer el trabajo de las comisiones y de los artistas gaiateros, que mantienen viva una tradición única y plenamente vinculada a nuestra identidad festiva”. Asimismo, ha recordado que el Concurso de Gaiates de Mà “es una muestra más del talento y la creatividad que cada año aportan nuestras comisiones”.

Por su parte, la concejala de Turismo, Arantxa Miralles, ha puesto en valor la importancia de su instalación en un enclave estratégico: “La estación es una de las principales puertas de entrada a Castellón. Que la primera imagen que reciba un viajero sea una gaiata ayuda a comprender desde el primer momento la singularidad de nuestra fiesta grande”.

Resto de premiados del XI 'Concurs de Gaiates de Mà'

Cabe recordar que el certamen completó su palmarés con la Gaiata 5 ‘Hort dels Corders’, ganadora del 1º Premio, actualmente expuesta en el hall del Ayuntamiento de Castellón, y la Gaiata 15 Sequiol, que obtuvo el 2º Premio y que será expuesta en la oficina Tourist Info de la Casa Abadía.