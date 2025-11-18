El grupo municipal de Vox pide a Sánchez una moratoria en el 'basurazo'

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Castelló ha presentado una declaración institucional para el próximo pleno del 27 de noviembre con el fin de instar al resto de grupos políticos a respaldar la solicitud de una moratoria en la aplicación del artículo 11.3 de la Ley 7/2022, que obliga a los municipios a repercutir a los ciudadanos el 100% del coste del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos municipales.

Según el portavoz adjunto de Vox, Alberto Vidal, “la aplicación inmediata de esta normativa genera importantes dificultades técnicas, económicas y sociales para los ayuntamientos y, sobre todo, para los ciudadanos, que se ven obligados a asumir un coste creciente sin criterios claros sobre qué se considera coste completo ni un marco reglamentario estatal que lo defina”.

¿Y el PSPV?

Por su parte, el PSPV-PSOE de Castelló ha puesto en marcha una landing page específica sobre la tasa de residuos (elbasurazodecarrasco.com), con el objetivo de informar con transparencia a la ciudadanía sobre la gestión del gobierno municipal de Begoña Carrasco. El secretario general de la agrupación socialista, Rafa Simó, ha explicado que esta herramienta digital nace para “dar a la ciudadanía lo que el gobierno municipal les niega: datos claros, explicaciones honestas y herramientas útiles para defender sus derechos”.