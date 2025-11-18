Juan Diego Ingelmo explica cómo es su cartel de Magdalena: "Simula un recortable hecho por todos porque la fiesta es del pueblo"

Juan Diego Ingelmo, diseñador gráfico y de 53 años, es el autor del cartel anunciador de las fiestas de la Magdalena de 2026 y así lo desveló la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, el pasado viernes en el Menador ante el món de la festa. Asturiano de nacimiento (llegó al mundo en Oviedo) es ya un castellonero de adopción que cada año vive a tope las fiestas fundacionales junto a su familia y amigos.

Tras ganar el concurso en el que participaron otros 61 trabajos, Ingelmo explica para los lectores de Mediterráneo el proceso que, finalmente, dio vida al póster que será la imagen de las celebraciones fundacionales del año que viene a nivel local, provincial, autonómico, nacional e internacional.

Kmy Ros

-¿Cuándo empezó con el proceso y cuánto tiempo ha invertido en elaborar la obra que ha sido la vencedora del certamen?

Fue a finales del mes de septiembre o principios de octubre cuando comencé el trabajo que entregué tan solo dos días antes de finalizar el plazo. Al principio, tenía varias ideas pero, tras una semana de elaboración, al final surgió el cartel que ha sido el ganador.

Cartel ganador. / Mediterráneo

-¿Qué técnica ha utilizado?

La creación que he realizado es un dibujo vectorial hecho en el ordenador y luego he utilizado el photoshop para darle los brillos, el efecto de que parezca un recortable y otros detalles finales.

-¿Cómo se le ocurrió la idea de que una gran gaiata acogiera los elementos de las fiestas como son el documento del Pregó, el tabal, el rollo, la caña, la Virgen del Lledó, la Magdalena, etc?

Las bases del concurso recogen que tiene que haber una gaiata en el cartel y yo opté por una monumental que acogiera, bajo su paraguas, todos los elementos de las fiestas que son de todos y para todos. Cuando llegué a Castellón, con cuatro años, mis padres nos llevaban a todos los actos y me gustaban en especial los castillos de fuegos. En el cartel he querido reflejar que las fiestas son del pueblo, para todos los castellonenses que la viven de forma intensa. Por ese motivo quería que la gaiata pareciera que estaba hecha a mano y de ahí la simulación de que sea un recortable, recordando ese carácter popular de que la fiesta es de todos los vecinos.

"La obra es un dibujo vectorial hecho en el ordenador y luego he utilizado el photoshop para darle los brillos y efectos" Juan Diego Ingelmo — Autor del cartel 'Monumental'

-La parte superior la corona un gaiato, como no podía ser de otra forma tratándose de una gaiata, y también se encuentra un elemento que le da fuerza como es la ermita.

A la hora de diseñar el cartel pensé en una mascletà, que empieza por arriba para luego terminar con el terremoto. De hecho, la obra da inicio con el gaiato y la Magdalena, un elemento primordial y principal sobre una bola del mundo que representa la internacionalidad de las fiestas y, alrededor y debajo de la blanca ermita, el resto de los elementos como adorándola. Me gusta que cuando ves de lejos el cartel aprecias una gaiata con un verde exhuberante, pero cuando te acercas vas descubriendo el resto de imágenes.

- Si bien el cartel ha sido del agrado de los castellonenses en líneas generales, no han faltado los que han comentado, principalmente en redes sociales, que el gaiato está al revés. ¿Qué tiene que decir al respecto?

Entiendo que la gaiata es un elemento tridimensional, es decir que está hecha para verla en su totalidad. Cuando alguien va al desfile de gaiatas o admira el monumento en otro lugar, lo observa desde cualquier punto de vista y según como lo haga, el escudo lo verás hacia la derecha o hacia la izquierda. Además, en el caso del cartel, el gaiato se dirige hacia el escudo del Ayuntamiento de Castelló, de la ciudad.