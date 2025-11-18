El Mercado Central de Castelló cerrará entre tres y siete días: ¿cuándo? ¿por qué?

El mercado provisional de la plaza Santa Clara toma forma y la estructura comenzará a levantarse este martes para complementarla, con el cerramiento y la cubierta, en el mes de diciembre. Los comerciantes de las 41 paradas podrán trasladarse, todas a la vez, durante la segunda quincena de enero, lo que obligará a cerrar el Mercado Central de tres a siete días, dependiendo del tiempo que inviertan los comerciantes y de la agilidad de las tareas de cambio de lugar, según ha confirmado el gerente de la Asociación de Vendedores del Mercado Central, José Luis Hernández, al periódico Mediterráneo.

Imagen de este lunes de la plaza Santa Clara. / Manolo Nebot Rochera

Si bien las obras de este nuevo mercado en el centro de la plaza siguen a buen ritmo, la Comisión de Vendedores del Mercado aún tratan con el Ayuntamiento de Castelló cómo hacer que este cambio de ubicación sea "lo más factible y fácil posible para estos comerciantes" que, en un principio, se tienen que hacer cargo del mismo.

La distribución

En cuanto a la distribución del interior del recinto, Hernández ha destacado que la mayoría de paradas de venta de pescado estarán ubicadas en la zona más próxima a la calle Mayor aunque algunas de ellas estarán mezcladas con la verdura y la fruta y la carne. Se trata de una diferencia del mercado actual, que la pescadería tiene su espacio particular.

La estructura del mercado provisional comenzará a ser realidad este martes. / Manolo Nebot Rochera

De esta forma, y en cuanto los vendedores ya puedan abrir en este mercado provisional comenzarán las obras en el actual edificio, con un plazo de ejecución de 16 meses y una inversión de 10 millones de euros. El objetivo del Ayuntamiento de Castelló, que va de la mano de los comerciantes, es que el nuevo mercado sea un reclamo turístico y comercial, tanto para los vecinos como para los visitantes porque ofrecerá nuevos espacios destinados a la gastronomía, así como dos terrazas, una en la plaza Mayor y otra en la parte superior de la actual pescadería para la que más adelante se buscará un gestor. Un ascensor y lugares de descanso completarán esta obra que es una de las principales apuestas de la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, para esta legislatura.

Además, el consistorio tiene especial interés en que los vendedores solamente pasen fuera del mercado central una campaña de Navidad, la de 2026, con el fin de que tengan las menos molestias posibles en su día a día.