Toda la programación y la fecha de la Fiesta de la Naranja de Castelló

El objetivo de esta iniciativa es dar visibilidad al sector agrícola y dar la bienvenida a la temporada citrícola

Castelló se encuentra ya en temporada de la naranja.

Paloma Aguilar

Castellón

Castelló celebrará la Fiesta de la Naranja el 22 de noviembre (próximo sábado) en la plaza de las Aulas con una amplia programación que contempla desde talleres infantiles hasta showcookings con la naranja como principal protagonista. Así lo ha anunciado este martes el concejal de Agricultura, Cristian Ramírez, acompañado por representantes de los agricultores, ya que uno de los objetivos de esta iniciativa es dar visibilidad a este sector "que nos necesita más que nunca", además de dar la bienvenida a la temporada citrícola.

Rami´rez junto a oos agricultores y técnicos, este martes en el photocall de la plaza Mayor en la presentación de la feria.

Ramírez ha puesto en valor la participación de los agricultores en el Mercado de la Naranja que cada domingo por la mañana (de noviembre a mayo) tiene lugar en las plazas Fadrell, María Agustina y Pintures de La Gasulla y que supone un trabajo "ingente" para este sector.

La Fiesta de la Naranja tendrá lugar de 10.30 a 13.30 horas y será un espacio en el que se ofertarán productos elaborados con naranja, además de showcookings y degustaciones, dos zonas de talleres infantiles y pintacaras.

Un momento de la presentación de la Feria de la Naranja.

Ramírez ha comentado que a las 10.30 horas comenzarán las actividades para niños con edades comprendidas entre los 6 y los 12 años y que podrán elaborar cookies con clemenules; a las 11.00 horas habrá una degustación de coca de naranja (Gremi de Forners) y de zumo de naranja; a las 12.00 horas será el turno del concurso El exprimidor más rápido de la Plana para niños de 4 a 8 años; y a las 12.30 horas, un showcooking del chef Biedma que elaborará dos recetas que luego repartirá entre el público y que este podrá degustar: tosta de pollo con salsa de cítricos y gazpacho de naranja. Varios photocalls con imágenes de naranjas gigantes complementarán la oferta.

