Las siete pirotecnias que dispararán las mascletaes de las fiestas de la Magdalena 2026 de Castelló

Un sorteo ha elegido a las siete empresas pirotecnicas que dispararán en el XXX Concurso de Mascletaes de las fiestas de la Magdalena 2026. El certamen, que se desarrollará del 9 al 15 de marzo, tendrá lugar en la zona del Primer Molí como viene siendo habitual y las firmas elegidas son Pibierzo, Hermanos Sirvent, Alto Palancia, Fuegos Artificiales Mediterráneo, Turís, Tamariz y Globalfoc. Peñarroja y Hermanos Ferrández se han quedado como primer y segundo suplente respectivamente y que dispararán en el caso de que alguna de las siete que ha sido agraciada en el sorteo cause baja o no cumpla con los requisitos exigidos una vez el consistorio compruebe la documentación.

Un momento del sorteo de este martes. / P. A.

La rifa, que se ha tenido que realizar debido a que había más empresas que días para disparar en concurso, ha tenido lugar este martes en el Ayuntamiento de Castelló y ha estado presidida por la concejala de Fiestas, Noelia Selma, y por el secretario municipal, quien ha dado fe del proceso. Además al acto han asistido representantes de algunas de las empresas que optaban a disparar, así como el presidente de la Junta de Festes, Raúl Collazos; el gerente del Patronato Municipal de Fiestas, Enrique Carcelles, y los miembros responsables del área de Pirotecnia de este organismo oficial.

Asistentes al sorteo, este martes, en el Ayuntamiento de Castelló. / P. A.

Ahora, otro sorteo que se realizará próximamente determinará los días de disparo de cada una de las pirotecnias una vez se analice la documentación, según ha explicado Selma, quien ha agradecido la participación de todas las empresas que han mostrado su interés por este concurso. Ha recordado también que este año, por tercera vez consecutiva, ha habido más firmas que días para disparar, de ahí que se tenga que realizar el sorteo.