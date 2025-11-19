¿Qué asunto de ciudad ha unido al PSPV y a Compromís en el Ayuntamiento de Castelló?

Los grupos municipales de Compromís y del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de Castelló han registrado conjuntamente una moción para frenar la aparición de infraviviendas procedentes de conversiones irregulares de bajos comerciales, un problema que está creciendo en la ciudad y que ya ha generado numerosas quejas del vecindario, según el portavoz adjunto del PSPV, José Luis López, y el portavoz municipal de Compromís, Ignasi Garcia.

Ambas formaciones alertan de que estas conversiones están degradando el modelo de barrio, eliminando bajos comerciales que ofrecían servicio y sustituyéndolos por viviendas precarias con condiciones inadecuadas de luz, ventilación y espacio. Además del caso del Raval Universitari, donde la situación es especialmente visible, señalan que ya se han detectado casos similares en otras zonas de Castelló, como Dean Martí, hecho que confirma que no se trata de un episodio puntual sino de una práctica que empieza a extenderse y que a menudo se desarrolla al margen de las exigencias urbanísticas.

“El Ayuntamiento no puede seguir mirando hacia otro lado ante unos zulos que atentan contra la dignidad de quienes buscan un hogar en Castelló”. José Luis López — Portavoz adjunto del grupo municipal del PSPV

En algunos casos, las obras se están realizando sin tener visible el permiso correspondiente o haciendo uso de licencias menores que no se ajustan al tipo de actuación. Algunas de estas intervenciones, de hecho, ya han tenido que ser paralizadas por irregularidades en la tramitación.

Garcia, Puerta y López, después de registrar la moción. / Mediterráneo

El portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, ha advertido que “el problema de la vivienda que tenemos en la ciudad de Castelló y su incremento de precio desmesurado en los últimos años no se soluciona construyendo infraviviendas que están potenciando a los especuladores y obligando a la gente a vivir en poco espacio, en un lugar mal ventilado y con poca luz”. En este sentido, Garcia ha subrayado que “la solución pasa por políticas efectivas para sacar al mercado de alquiler y de vivienda todos los pisos vacíos que tenemos en la ciudad de Castelló”.

Por su parte, el portavoz adjunto del Grupo Municipal Socialista, José Luis López, considera que la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, “sigue mirando hacia otro lado porque es incapaz de controlar los bajos comerciales que se están transformando en casas inhabitables e infraviviendas”.

“El problema de la vivienda en Castelló no se soluciona construyendo infraviviendas que potencian a los especuladores; es necesario sacar al mercado todos los pisos vacíos que tenemos en la ciudad” Ignasi Garcia — Portavoz del grupo municipal de Compromís

Según ha explicado, “desde el PSPV llevamos meses denunciando esta situación, muy presente en toda la zona del Raval Universitari, pero que ya se está extendiendo por toda la ciudad, sin que el gobierno del PP y Vox tenga ninguna intención de actuar de manera contundente para acabar con esta lamentable realidad”. En un contexto en el que Castelló es una de las ciudades españolas donde más ha subido el precio de la vivienda en alquiler, “son ya varios los portales inmobiliarios que están ofreciendo bajos comerciales convertidos en infraviviendas, y son muchos los vecinos y vecinas que están denunciando las pésimas condiciones en las que se encuentran algunas de ellas”.

Por todo ello, José Luis López asegura que “desde el Partido Socialista estaremos encima de este gran problema para que el ayuntamiento exija el cumplimiento de la normativa e impida así la proliferación de estos zulos, que son una auténtica vergüenza y atentan contra la dignidad de las personas que buscan un hogar en Castelló”.

Una actuación inmediata para frenar las conversiones irregulares

La moción registrada por ambas formaciones pide una actuación inmediata por parte del Ayuntamiento, reforzando la inspección municipal para detectar obras que no disponen de la documentación adecuada e interviniendo ante cualquier actuación que incumpla la normativa urbanística o haya generado desperfectos al vecindario. También reclama revisar las irregularidades detectadas en diferentes comunidades de propietarios y ofrecer apoyo y asesoramiento a las personas afectadas por estas conversiones.

Además, Compromís y PSPV-PSOE proponen aplicar una moratoria inmediata a este tipo de conversiones y ampliar la regulación del Plan General, con el fin de garantizar el desarrollo comercial, la convivencia y evitar la sobreexplotación de infraviviendas en la ciudad.

Ambas formaciones remarcan que Castelló necesita “una política de vivienda responsable, orientada al bienestar del vecindario y no a los beneficios inmediatos de unos pocos”, y apelan al conjunto de la corporación municipal a apoyar la iniciativa para defender un desarrollo urbano ordenado y al servicio de las personas.