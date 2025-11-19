En diciembre los usuarios de patinetes de Castelló deberán elegir: o cumplen la norma o multa

Castelló ya tiene fecha exacta para la entrada en vigor de la nueva ordenanza municipal que, entre otras medidas, recoge las normas de circulación que deberán cumplir los usuarios de patinetes eléctricos. El pleno del 27 de noviembre aprobará formalmente el texto y a partir de ahí, habrá un plazo de 15 días para que la Subdelegación del Gobierno y la Generalitat valenciana lo estudien con el fin de confirmar que no entra en contradicción con el texto, tanto estatal como autonómico, que sea similar a la normativa del Ayuntamiento.

Otra imagen de un patinete por la ciudad. / Toni Losas

Tal y como han confirmado fuentes municipales a Mediterráneo, la ordenanza de Movilidad, la primera en esta materia, se aplicará ya el 23 de diciembre, por lo que los castellonenses que circulen por la ciudad tendrán que tenerla presente --ver cuadro adjunto a la información-- o enfrentarse a multas que llegarían hasta los 500 euros dependiendo del tipo de infracción que cometan y según el régimen sancionador que se está aplicando en la actualidad ante la falta de ordenanza.

Detalle de la normativa en Castelló que deberán cumplir los usuarios de patinete a partir del 23 de diciembre. / Mediterráneo

En el caso de que el conductor circulara con alta tasa de alcohol, se aplicará la misma multa que se impone al dar positivo en cualquier otro vehículo diferente al patinete.

El incumplimiento de las condiciones técnicas en los patintes lo tramitaría la Dirección General de Tráfico (por ejemplo, que superara los 25 km/h), previo boletín emitido por la Policía Local o la Guardia Civil. Circular con un vehículo que carece d ela correspondiente autorización administrativa acarrea hoy en día una sanción de hasta 500 euros.

Tal y como ha podido conocer este periódico, el Ayuntamiento de Castelló realizará una campaña de concienciación para el cumplimiento de la norma y emprenderá mano dura contra los conductores de patinetes que no respeten esta ordenanza ya que la circulación temeraria de estos vehículos ha ocasionado numerosos accidentes y sustos a la ciudadanía (peatones y conductores).

El texto al que dará luz verde el consistorio también recoge, además de todo lo relacionado con el patinete eléctrico (vehículos de movilidad personal), asuntos como: normas generales de circulación y seguridad vial; regulación de las normas de circulación para las bicicletas; normas generales sobre la circulación de peatones, las zonas 30; la distribución urbana de mercancías y las normas generales sobre carga y descarga, sus áreas y los horarios o las medidas de promoción del transporte público de viajeros, el transporte escolar, entre otros asuntos.