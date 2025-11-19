El lugar y la fecha del torneo intergeneracional de ajedrez en Castelló

Los mayores y los jóvenes de Castelló a los que les guste jugar al ajedrez tienen una cita ineludible en Castelló el próximo sábado. El Ayuntamiento de la ciudad ha organizado un torneo intergeneracional que tendrá lugar de 9.00 a 14.00 horas en la plaza Mayor y para el que ya hay inscritas cerca de un centenar de personas aunque el plazo finaliza este viernes. Los interesados pueden apuntarse en castellon@ajedrezsocialcv.org o en los teléfonos 660959020/ 630820495.

La concejala Adsuara ha explicado este miércoles a los mayores el torneo intergeneracional de ajedrez. / Mediterráneo

La concejala de Gente Mayor, Clara Adsuara, en el marco de la celebración del Consejo Municipal de Mayores que ha tenido lugar este miércoles en el Centro de Vida Activa y Saludable de la calle Antonio Maura, ha anunciado la celebración de esta actividad con la que se pretende promover un envejecimiento activo y saludable atendiendo a las necesidades sociales de las personas mayores. "Es otro ejemplo de la apuesta que desde la concejalía de Gente Mayor estamos realizando para mejorar la calidad de vida de los castellonenses senior, tanto a nivel físico como mental y emocional”, ha dicho Adsuara, quien ha destacado que el ajedrez ofrece beneficios para el envejecimiento activo y también es una herramienta social y terapéutica”.

Adsuara también ha recordado que “en Castellón las cifras indican que uno de cada cinco vecinos tiene más de 60 años. Unos datos que evidencian la necesidad de impulsar acciones para mejorar la calidad de vida de las personas mayores, como ya lo estamos haciendo a través de cursos de formación, talleres o estas actividades intergeneracionales, entre otros”, explica y recuerda que “este colectivo presenta características particulares que requieren de acciones que promuevan un envejecimiento activo y saludable”.

Información sobe el torneo organizado por el Ayuntamiento de Castelló. / Mediterráneo

Para ello, la concejala ha señalado que “desde la concejalía estamos trabajando a conciencia por la puesta en marcha de proyectos importantes para promover, mantener y mejorar la salud de las personas mayores, a través de actividades dedicadas al ocio, deporte, formación y cultura de este colectivo”.

Primer Plan Municipal de Personas Mayores

Por otra parte, la edil ha hecho mención especial al I Plan municipal de Personas Mayores, que “hemos puesto en marcha este gobierno municipal, fruto de la concienciación por atender las necesidades de las personas mayores y que cuenta con tres ejes fundamentales: personas mayores saludables, personas mayores en la comunidad, dentro de la apuesta por la intergeneracionalidad, y personas mayores empoderadas”.

Para ello explica que se han activado acciones específicas, como es el caso del Observatorio de Personas Mayores, así como la puesta en marcha de Castellón Acompaña, con un estudio piloto realizado con la colaboración de Servicios Sociales, Policía Local, Psicólogos y la UJI, para detectar las personas mayores que sufren soledad no deseada e identificar qué necesidades tienen para ser atendidas. “La soledad no deseada es un tema que nos preocupa y que nos ocupa. Más de cinco mil personas en nuestra ciudad con más de 75 años viven solas, un hecho que ya estamos abordando con la ayuda de psicólogos y voluntarios senior, y este Plan es fundamental porque ha sentado las bases de todas las actuaciones que estamos realizando, como es el caso de las actividades intergeneracionales”.