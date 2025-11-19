Así será el mercado provisional de Santa Clara y... ¿cómo protegerá Castelló el monumento? Todos los detalles

El Ayuntamiento de Castelló protegerá el monumento alegórico a la fundación de la ciudad, de Llorens Poy, ubicado en el centro de la plaza Santa Clara con un cristal con cámara de aire (sistema climalit) para garantizar su aislamiento térmico y acústico debido al mercado provisional que ya se levanta en esta zona de Castelló y que abrirá al público a partir de segunda quincena de enero. De hecho, los trabajos del cerramiento y la cubierta se ejecutarán durante el mes de diciembre una vez concluya la instalación.

Interior del recinto con el monumento rodeado del muro de cristal, al fondo. / Mediterráneo

Según ha podido saber el periódico Mediterráneo, el consistorio ha proyectado una fachada de cristal aldededor de la escultura, de modo que desde dentro del mercado y por sus cuatro caras se verá el monumento que quedará en el exterior y descubierto aunque protegido por los cristales.

Otra infografía del acceso al recinto. / Mediterráneo

Las obras de reforma del Mercado Central tienen un coste de 10 millones de euros y están financiados con fondos europeos. El plazo de ejecución es de 16 meses y las 41 paradas del actual recinto tendrán que realizar el traslado que correrá de su cuenta pese a que la Asociación de Vendedores del Mercado están en negociaciones con el Ayuntamiento de la ciudad para que les ayude con estos trabajos y no suponga un alto coste para los vendedores

Otra de las fachadas del recinto. / Mediterráneo

Hay que recordar que el recinto que se levantará en Santa Clara y que permanecerá por espacio de más de un año, según las primeras previsiones, estará cubierto y en él se distribuirán los puestos mezclados, si bien las paradas del pescado serán predominantes en la zona que recaerá sobre la calle Mayor. Además, el bar del mercado y el quiosco que actualmente están en el pasaje junto al Mercado Central también se trasladarán la nuevo espacio mientras duren las obras, por lo que se les ha habilitado un lugar para que puedan seguir trabajando con normalidad.

Una vez finalizada la obra del actual Mercado Central, los castellonenses también podrán disfrutar de una terraza al aire libre ubicada en la parte superior de la actual estancia de la pescadería.

Planta y alzado del mercado provisional de Castelló. / Mediterráneo

Montaje de la estructura que comenzó ayer martes. / Toni Losas

Interior de las apradas con el monumento de Llorens Poy al fondo. / Mediterráneo