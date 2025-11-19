Aquí tienes las multas a las que te enfrentas por no recoger las heces de las mascotas en la vía pública de Castelló

El Ayuntamiento de Castelló, a través de la concejalía de Salud Pública, repartirá 10.000 bolsitas para heces de mascotas en los diferentes distritos de la ciudad hasta finales de este mes con el objetivo de reforzar las buenas prácticas entre los propietarios de animales de compañía y promover una convivencia respetuosa en los espacios públicos, según ha explicado el concejal de Salud Pública, Luciano Ferrer.

Para garantizar el alcance de la campaña (En la calle, como en casa), la concejalía ha dispuesto dos educadores que estarán presentes los fines de semana en las principales zonas de esparcimiento canino donde ofrecerán información directa a los propietarios, distribuirán folletos informativos y entregarán material para la recogida de excrementos. Además, recordarán las sanciones previstas por el incumplimiento de la normativa municipal y que oscilan entre los 100 y los 3.000 euros.

Ferrer ha insistido en que el comportamiento en la vía pública "con nuestros animales de compañía debe ser el mismo que tenemos en nuestra propia casa". "Castellón se lo merece y creemos firmemente que es responsabilidad de todos cuidar de nuestra ciudad. Esta campaña refuerza un mensaje sencillo pero fundamental: la convivencia diaria mejora cuando cada uno se implica en pequeñas acciones que protegen y embellecen nuestro entorno”, ha detallado.

"Queremos que los propietarios comprendan que un gesto tan simple como recoger los excrementos de su mascota tiene un impacto enorme en la calidad de vida del conjunto de la ciudadanía. Se trata de hacer entender a los ciudadanos que la limpieza de nuestras calles depende en gran medida de nuestra actitud y compromiso”, ha afirmado el concejal, quien ha destacado que la gran mayoría de los dueños de animales en Castelló "actúan con responsabilidad, y estamos convencidos de que, con su colaboración, lograremos que esta campaña cause un gran efecto entre los ciudadanos”.