Vox alerta del impacto de la delincuencia reincidente en Castelló: "El sistema los devuelve a las 72 horas a las calles"

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Castelló y concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, ha alertado de que la ciudad "continúa sufriendo los efectos de un problema que se repite semana tras semana: la delincuencia reincidente, una realidad que lastra la convivencia en muchos barrios y que es consecuencia directa de unas leyes nacionales blandas e incapaces de ofrecer una respuesta eficaz frente a quienes cometen delitos una y otra vez”. Ortolá ha señalado que “este fenómeno no es aislado ni puntual, sino que se confirma con la actividad diaria de las fuerzas de seguridad, que ven cómo los mismos individuos reinciden sin que el marco legal permita actuar con la firmeza necesaria”.

El concejal ha recordado que “recientemente la Policía Local detuvo en la Marjaleria a un individuo con un largo historial delictivo que fue sorprendido intentando acceder a una vivienda. Apenas unos días después, la Policía Nacional arrestó a otro ladrón, también conocido por su reiteración en delitos contra la propiedad, presunto autor de numerosos robos en comercios del distrito marítimo. “Estos casos no son anécdotas, sino la prueba de un patrón que se repite sin descanso. Se detiene a multirreincidentes, pero el sistema los devuelve a las 72 horas a las calles, y los castellonenses vuelven a sufrir sus delitos”, ha dicho el edil.

Para el portavoz de Vox, destaca que lo verdaderamente alarmante "es que esta situación se ha normalizado hasta el punto de resultar previsible: “Entran en una vivienda, roban en un comercio, son detenidos y, a las pocas horas, quedan de nuevo en libertad, listos para volver a delinquir. La ley no solo no corrige, sino que permite que estos perfiles encadenen delitos con total sensación de impunidad”. Según Ortolá, esta dinámica es consecuencia directa del marco penal promovido y sostenido por el PSOE y sus socios, "que han convertido la seguridad ciudadana en un asunto secundario, con leyes pensadas desde los despachos, alejadas de la realidad y que protegen más al delincuente que al vecino honrado”.

La propuesta de VOX para modificar la ley

En este contexto, Ortolá lamenta profundamente que todos los grupos parlamentarios tumbaran la Proposición de Ley Orgánica presentada por VOX en el Congreso, una iniciativa que pretendía frenar precisamente este problema con medidas claras, actualizadas y adaptadas a la realidad delictiva actual. La reforma proponía rebajar la edad de responsabilidad penal a los 12 años, endurecer las sanciones para evitar la reincidencia múltiple, aumentar los tiempos máximos de internamiento en casos de pluralidad de delitos, ampliar los plazos de prescripción y permitir medidas como la expulsión o la pérdida de nacionalidad adquirida en casos de menores extranjeros condenados por delitos graves.

Finalmente, Ortolá insiste en que “España necesita un cambio profundo y valiente en materia de seguridad. Ese cambio debe incluir un endurecimiento real de las penas, un freno efectivo a la reincidencia, un control firme de la inmigración ilegal y más medios y respaldo para los cuerpos de seguridad”. Y ha concluido asegurado que “solo VOX ha demostrado la determinación de afrontar este problema sin complejos ni excusas. Mientras otros prefieren mantener leyes fallidas que condenan a los ciudadanos a convivir con la inseguridad, nosotros seguiremos defendiendo reformas que protejan la vida, la propiedad y la tranquilidad de los castellonenses