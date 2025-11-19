El PP en el Ayuntamiento de Castelló insta a Sánchez a "derogar su 'basurazo"

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Castelló ha presentado una declaración institucional Institucional "en defensa de la autonomía municipal y la suspensión de la tasa obligatoria de basuras impuesta por la ley 7/2022”, según ha anunciado este miércoles el portavoz de este grupo municipal, Sergio Toledo, quien ha concretado que el texto se presentará en la junta de portavoces del lunes que viene.

Toledo ha destacado que los populares proponen en el documento instar al Gobierno de España a derogar la obligatoriedad impuesta por la Ley 7/2022 de establecer una tasa o prestación patrimonial que repercuta el 100% del coste de la gestión de residuos urbanos en los ciudadanos; y solicita la reforma de esta Ley para respetar la autonomía local y la potestad tributaria local, al tiempo que se pueda aplicar un sistema flexible de financiación que permita a los ayuntamientos cubrir el servicio con cargo a sus presupuestos o mediante modelos mixtos y la incorporación de incentivos al reciclaje y la economía circular, en lugar de penalizaciones indiscriminadas, con la posibilidad de bonificaciones sociales para familias vulnerables, pensionistas o autónomos con bajos ingresos”. En la declaración institucional, el grupo municipal del PP reclama al Gobierno de Pedro Sánchez “que paralice cualquier medida que suponga nuevas subidas de impuestos o cotizaciones a trabajadores, familias o autónomos, en tanto no se garantice un sistema fiscal justo y sostenible”.

Sergio Toledo es el portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Castelló. / Mediterráneo

Finalmente, el edil ha querido poner el foco en “lo injusto de este ‘basurazo’ que, por primera vez en la historia democrática española, ha impuesto el Gobierno de Pedro Sánchez, haciendo que el pago de un tributo local pase a ser obligatorio por imposición estatal, vulnerando los principios de autonomía local, suficiencia financiera y justicia tributaria, tal y como se refleja en diferentes artículos de la Constitución Española”.

"Aunque desde el PSOE se escuden en el argumento de que “Europa obliga”, esta afirmación carece de todo fundamento, ya que la propia Comisión Europea, a preguntas del Grupo Popular Europeo aclaró que no exige la imposición de una tasa que cubra íntegramente el coste del servicio, y que los Estados miembros pueden utilizar otros mecanismos alternativos de financiación. Por tanto, queda claro que este ‘basurazo’ no viene de Bruselas sino del gobierno de Pedro Sánchez en Madrid”, ha finalizado Sergio Toledo.