Los siete principales pilares sobre los que se asentará el presupuesto de Castelló de 2026

El bienestar social, la vivienda, el empleo, la cultura, la infancia, la igualdad y la movilidad son siete pilares fundamentales sobre los que se asientan las recomendaciones que ha realizado el Consejo Social de la Ciudad y que se incluirán en el presupuesto 2026, tras la celebración, este miércoles, de la reunión que ha presidido la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco.

La primera edila ha destacado que el informe de este ente municipal (aprobado por unanimidad) es preceptivo, aunque no vinculante, y recoge criterios y opciones a tener en cuenta para el cierre de las cuentas municipales. Las propuestas presentadas, que son fruto de la Comisión de Trabajo del Presupuesto Municipal del Consejo Social, están alineadas con las acciones que desde el gobierno municipal ya se están llevando a cabo "con el compromiso de construir el Castellón de todos y todas, fruto de la escucha activa, para dar soluciones a las demandas y peticiones de los castellonenses", ha destacado la primera edila.

“De este modo encarrilamos el presupuesto municipal contando con las recomendaciones dirigidas a las diferentes áreas municipales, que serán tenidas en cuenta para mejorar el bienestar de la ciudadanía", ha dicho Carrasco.

Seguidamente, Carrasco ha leído el informe de Presidencia, donde ha destacado las principales actuaciones impulsadas por el gobierno local y que se centran especialmente en la apuesta por el acceso a la vivienda, el empleo, la limpieza, la seguridad y la bajada de impuestos. También ha hecho referencia a los proyectos financiados con fondos europeos como son el Plan de Actuación Integrado de Castelló, que cuenta con 8,5 millones de euros financiados a través de los Planes de Actuación Integrados de Entidades Locales y que permite parte de la inversión para la reforma del Mercado Central; la adecuación del edificio de la Pérgola; el desarrollo de la Manzana Albinegra para transformación del Estadio Skyfi Castalia; el desarrollo del nuevo parque Sensal; la ejecución de corredores verdes en los principales ejes comerciales de la ciudad; la renaturalización de plazas o la implantación de una nueva herramienta inteligente para la gestión y recaudación municipal.

Asimismo, también se ha informado sobre el estado del proyecto ‘Castellón Naturaleza en Red’, que cuenta con un presupuesto de 3,5 millones de euros y contempla la renaturalización en escuelas y centros educativos, pérgolas vegetales en patios y áreas de recreo para generar sombra natural, así como cubiertas vegetales que contribuirán a la eficiencia energética de los edificios.