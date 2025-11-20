Acuerdos municipales: desde la compra de otra vivienda social a una denuncia por molestias de ladridos de perros

La junta de gobierno local ha aprobado este jueves la compra de la cuarta vivienda social de las cinco que se ha comprometido a adquirir el consistorio este año, la amortización de dos plazas de AMU para reconvertirlas para la Policía Local, el nombramiento de 17 funcionarios interionos para el programa de atención a personas con diversidad funcional y discapacidad y específico de personas con problemas graves de salud mental y al personación en los juzgados por aprte del consistorio ante un expediente sancionador por molestias derivaas de ladridos de perros.

Cuarta vivienda social

El Ayuntamiento ha comprado una cuarta vivienda social con una inversión total de 90.000 euros. La planta baja mide 68 metros cuadrados y está ubicada en el distrito norte de Castelló. El municipio tiene previsto adquirir una quinta antes de final de año y dentro del presupuesto de 1,5 millones previsto para este fin.

Dos plazas para Policía Local

La amortización de dos plazas de AMU dan paso a otras dos para la Policía Local. Además, otra plaza de intendente está en oposición y tres salen por promoción interna.

Mejoras en salud mental

El consistorio contratará a nivel interino a diez trabajadores sociales, seis técnicos de integración social y un psicólogo con 89.970 euros con el fin de dar servicio de atención a personas con problemas graves de salud mental.

Ladridos de perro

La junta de gobierno local ha dado luz verde a la personación del consistorio ante el jugado de lo contencioso administrativo en el recurso interpuesto por un ciudadano contra la resolución del expediente sancionador por infracción leve de molestias derivadas de ladridos de perro.