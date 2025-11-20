¿Se avecinan cambios en la tasa de la basura en Castelló? Todos los datos

Castelló podría acoger cambios en la aplicación del "basurazo de Sánchez" y aplicar otro sistema diferente al que ha seguido este año basado en el aumento de la tasa de la basura según el valor catastral de cada vivienda. El portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento capitalino, Vicent Sales, ha abierto ese jueves la puerta a buscar otro baremo diferente "para grabar más a quien más residuos genere". "Tendremos que mirar qué es lo más justo", ha explicado Sales, quien ha detallado que estudiarán si el cumplimiento de esta ley tiene que ejecutarse a través de otra medida como, por ejemplo, en función del agua consumida (así lo hace el Ayuntamiento de València) o según el número de empadronados en cada vivienda.

Sales ha hecho estas afirmaciones tras la denuncia del PSPV, cuyo secretario general en Castelló, Rafa Simó, acompañado por los concejales Patricia Puerta y José Luis López, acusó, esta semana, a la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, de ser la responsable de este basurazo. Además, los socialistas anunciaron una campaña sobre el aumento de la tasa de la basura, así como el análisis del mismo por parte de sus representantes jurídicos con el fin de conocer si este incremento "es legal". A este respecto, el representante del ejecutivo local ha acusado a los socialistas de "tener más cara que espalda" y de "golfería tremenda" por las recriminaciones a Carrasco.

Vicent Sales, portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castelló. / Mediterráneo

Sales ha destacado que "la ley de Sánchez dice que el coste de la recogida de basuras se ha de repercutir al 100% en los ciudadanos que generen basura y ahora dice cómo los ayuntamientos tienen que cobrar el tributo municipal". "El PSOE se quita las pulgas de encima y la responsabilidad de este aumento es solamente suya porque Europa decía que el estado podía financiar a las Comunidades Autónomas y el gobierno de Sánchez ha ido a lo fácil, a tirar la culpa a los consistorios", ha detallado Sales.

"Esto es un basurazo socialista de Sánchez, que ha sido incapaz de poner un cobro homogéneo de cobro de la basura y lo han dejado a los ayuntamientos", ha insistido el popular, quien ha recordado que el municipio de Castelló ha sido pionero en establecer las bonificaciones a la tasa de la basura para 2026 e "incluso, con estas, habrá vecinos que paguen menos el año que viene que en 2024".

"Los irresponsables de los socialistas han hecho una ley, amenazan a las víctimas que somos los ayuntamientos y cada uno está minimizando este impacto como puede", ha recordado Sales, tras afirmar que el PP exige que Sánchez modifique esta ley y que los ayuntamientos recuperen la autonomía local.

En el mismo sentido se ha pronunciado el portavoz del grupo municipal de Vox, Antonio Ortolá. Ha destacado la "hipocresía local por parte del PSOE".

Antonio Ortolá es portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Castelló. / Mediterráneo

¿Y los siete millones de más?

En cuanto a los siete millones de euros de recaudación extra por la tasa de la basura en Castelló, el socialista Simó ha vuelto a insistir este jueves en que Carrasco “rinda cuentas de forma inmediata y transparente”. “Miles de familias y pequeños comercios de Castelló están pagando el doble por el mismo servicio, y el gobierno municipal tiene la obligación de explicar hasta el último céntimo. ¿Dónde están los 7 millones? ¿En qué se están gastando? La ciudadanía merece respuestas, no opacidad”, ha exigido Simó.

El secretario general de los socialistas en Castelló, Rafa Simó, informa a dos vecinas sobre la campaña contra el 'basurazo'. / Mediterráneo

Sobre esta cuestión, Sales ha especificado que de estos siete millones, cinco se destinarán al nuevo contrato de recogida de basuras, un millón a Reciplasa para mejorar el tratamiento de residuos y el otro millón para implementar al digitalización para instalar los contenedores inteligentes previstos para el año que viene.