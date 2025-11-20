Castelló defiende los derechos de la infancia en 11 idiomas

La lectura del decálogo de los Derechos del Niño ha resonado este jueves en la plaza Mayor en la voz de 21 escolares de nueve centros de la ciudad (Carmelitas, Penyagolosa, Consolación, Ramiro Izquierdo, Ejército, Ágora International School, L'Illa, Sanchis Yago e International English School of Castellón) y en el transcurso del acto que ha organizado el Ayuntamiento de Castelló.

De dos en dos, el alumnado ha ido leyendo los textos en presencia de alrededor de 200 escolares que se han congregado en el evento presidido por la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, y al que también han asistido el concejal de Familia, Alberto Vidal, y la directora territorial de Bienestar Social, María José Arquimbau. Las palabras de los pequeños castellonenses, pronunciadas en castellano, valenciano, inglés, ucraniano, portugués, árabe, francés, alemán, rumano, húngaro y serbio, han sido aplaudidas por sus compañeros, así como por los profesores, padres y abuelos que no han querido perderse la participación de sus familiares.

Carrasco, Vidal y Arquimbau, con los niños que han leído los Derechos de la Infancia / Mediterráneo

Vidal ha destacado la importancia de dos derechos fundamentales que son "el derecho a la vida y el derecho a la familia", la primera edila ha señalado que Castelló, junto a Unicef, es ciudad amiga de la infancia y ciudad educadora. Carrasco ha explicado que en Castellón, además de esta lectura, "creemos que el primer paso para poder reivindicar vuestros derechos es conocerlos y saberlos. Queremos proteger a quienes no pueden ser protegidos y garantizar que todos los niños y niñas tengan la oportunidad de crecer en un entorno seguro y respetuoso”.

Un momento de la intervención de la alcaldesa de Castelló. / Mediterráneo

La alcaldesa ha hecho especial hincapié en que "Castellón es el Castellón de todos, de ahí la lectura plurilingüe" y ha destacado que además de este acto la ciudad acogerá, en la tarde de este jueves, el Consejo Municipal de la Infancia y Adolescencia, un espacio participativo en el que escolares de diversos centros presentarán propuestas para mejorar la ciudad. El encuentro, presidido por el concejal de Familia e Infancia, permitirá que los jóvenes expresen sus inquietudes, necesidades e ideas, reforzando la apuesta de Castellón por incorporar la opinión de los más pequeños en la toma de decisiones públicas. Además, este sábado el parque Ribalta acogerá una jornada especial con motivo del Día de los Derechos de la Infancia, en la que participarán diferentes asociaciones que trabajan por la protección, la promoción y el bienestar de los menores.

Finalmente, Carrasco ha querido recordar: "Lo que uno ama en la infancia se queda en el corazón para siempre".