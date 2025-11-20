¿Quieres conocer cómo cocinar el mejor ximo de Castelló? No te pierdas este acto

El Ayuntamiento de Castelló, a través la concejalía de Turismo, y junto a la Diputación Provincial y la asociación Triangle Turisme Est, ha organizado un evento gratuito en la plaza Doctor Marañón con el objetivo de poner en valor el ximo como producto local de referencia. Y lo harán el sábado 22 de noviembre a partir de las 12:00 horas con un showcooking, música y una degustación hasta agotar las 500 unidades previstas de este plato tradicional que ya forma parte de la tradicional gastronomía castellonense.

“Queremos que el ximo, un producto tan emblemático de nuestra gastronomía, reciba el reconocimiento que merece tanto a nivel local como regional”, ha afirmado la concejala de Turismo, Arantxa Miralles. En este sentido, ha explicado que “este tipo de actividades permiten acercar nuestra cultura culinaria a residentes y visitantes, promoviendo al mismo tiempo el turismo gastronómico en nuestra ciudad”.

“Esperamos que esta actividad sea un punto de encuentro entre productores, hosteleros y ciudadanos y una oportunidad única para mostrar la calidad de nuestros productos locales y fortalecer el tejido económico y cultural de Castellón”, ha concluido la edil.

En la iniciativa también colaboran la Asociación Valenciana de Agencias de Viajes (AEVAV) y la asociación Jaime I, así como las asociaciones hosteleras Apha, Introducing Castellón y Hosbec, y la Federación de Asociaciones de Comerciantes de la Comunitat Valenciana Unió Gremial.

Esta no es la primera vez que se organiza un evento de este tipo, ya que Castelló ha acogido una Jornada de Ximos y la colla El Mussol fue la precursora de este tipo de certamenes con el concurso de ximos.