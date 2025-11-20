El edificio de Borrull de Castelló se hace eterno: ¿Cuándo se pondrá a disposición de la ciudadanía?

Casi 20 años después de que la Audiencia Provincial se trasladara a la Ciudad de la Justicia desde la plaza Borrull dejando vacío el antiguo edificio y tras 48 meses de obras para levantar el nuevo recinto administrativo, las modernas instalaciones ubicadas en esta céntrica plaza ya tienen plazo de apertura y puesta a disposición de la ciudadanía.

Según han confirmado fuentes de la Conselleria de Hacienda al periódico Mediterráneo, el edificio de Borrull se inaugurará antes de final de este año. En la actualidad, las dos administraciones que harán uso del inmueble --Generalitat y Ayuntamiento de Castelló-- perfilan el traslado definitivo de los servicios, tanto autonómicos como municipales. De hecho, esta misma semana, representantes de la Conselleria se han reunido en Castelló con los servicios de Bienestar Social y con Labora para preparar este cambio desde las actuales instalaciones (gestionadas por la Dirección General de Patrimonio) una vez estén amuebladas y equipadas.

Fachada principal del edificio. / Manolo Nebot Rochera

En este espacio de la plaza Borrull se ubicarán los Servicios Sociales del distrito Centro de Castelló y los municipales que ahora están en Quatre Cantons, así como la atención al público. Las concejalías de Igualdad, Familia y Empleo del Ayuntamiento ocuparán dependencias del edificio, igual que la Oficina de la Discapacidad.

Por parte de la Generalitat valenciana, allí se ubicarán los servicios de Igualdad, Servicios Sociales, Vivienda, Justicia, Labora y Junta de Personal.

Las fechas clave El actual edificio se levanta sobre el solar donde en 1970 se construyó la Audiencia Provincial y que prestó servicio en la plaza Borrull hasta que en 2006 se trasladó hasta la Ciudad de la Justicia, en el PAU Taxida. En mayo de 2021, la Generalitat valenciana comenzó a construir estas instalaciones modernas y los trabajos se prolongaron hasta diciembre de 2024. Tras la recepción de las obras, ese mismo mes tuvo lugar una visita institucional y un año después de ese acto se pondrá a disposición de la ciudadanía en 2025.

Otra perspectiva del edificio de Borrull, en el centro de Castelló. / Manolo Nebot Rochera

Estas dependencias del consistorio estarán en la planta baja completa, en la zona que recae a la avenida Hermanos Bou, y lo mismo en la primera y la segunda planta. La tercera será compartida con otros servicios de la Generalitat y el salón de actos de la planta sexta y el acceso al patio central además de una terraza superior, también serán compartidos.

El moderno edificio, donde predomina el cristal y la cerámica, es un cuadrado y con un patio central.