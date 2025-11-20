Higinio Mateu presenta su nueva colección: desde Castellón a la Semana de la Costura
El diseñador avanza nuevos modelos en la nueva 'fashion week' de València del Gremio de Costura
El diseñador Higinio Mateu 'desfila' este jueves en València. Y lo hace en el marco de la Semana de la Costura, a las 20.30 horas, en el Palacio de la Exposición, en una jornada de moda 100% en la que también pasarán la vila-realense Dolores, AO, Sara Omatos, Miguel de Cruces y jóvenes diseñadores.
Higinio Mateu Úbeda, en una nueva etapa creativa, presenta su última colección, bajo el título de 'Historia de un sueño', surge entre la realidad y la ensoñación, en "un viaje poético por la memoria de la costura y la belleza efímera del instante", según explica.
En este desfile, el atelier de Higinio Mateu transforma los sueños en materia, la tela en emoción y la costura en arte. Cada prenda es un susurro de tiempo, una historia tejida con paciencia, belleza y alma.
"Es mi primer desfile después de la pandemia, de la mano del Gremio de Sastres y Modistos, del que formo parte, y es tremendamente ilusionante", señala, explicando que presentará "30 looks" en la pasarela valenciana, de la mano de la empresa de perfumes de Castellón Sid Martens.
Inspirada en la sensibilidad pictórica de los prerrafaelitas y en la serenidad del cuadro 'Ofelia', del pintor Millais de 1862, que representa una escena de 'Hamlet' de Shakespeare, y que forma parte de la colección de la Tate Britain de Londres, la colección celebra la fragilidad y la fuerza de la feminidad. Los tonos empolvados, los reflejos metálicos y los matices naturales dialogan con volúmenes fluidos y estructuras escultóricas que realzan la silueta.
"Cada tejido cuenta un recuerdo: flores bordadas que parecen flotar en el aire, tules que envuelven la silueta como un suspiro, sedas que capturan la luz dorada del amanecer", señala.
Suscríbete para seguir leyendo
- Adiós a uno de los restaurantes más míticos de Castelló
- Los tres locales de Castelló donde mejor se almuerza. Estos son los premiados de la II Ruta de 'l'Esmorzaret'
- Cierran dos céntricas y conocidas terrazas de ocio de Castelló
- Empresas de China, Japón y Alemania quieren instalarse en Castelló. La zona y a qué se dedican
- Jaque mate' a una asociación 'por querer pasarse de lista' en Castelló. ¿Qué ha pasado?
- En diciembre los usuarios de patinetes de Castelló deberán elegir: o cumplen la norma o multa
- El Ayuntamiento de Castelló tiene una carta para ti: novedades sobre tasa de la basura y especial atención los inquilinos
- La nueva medida de control de las visitas al ecoparque para rebajar la tasa de la basura en Castelló: Aquí la tienes