Higinio Mateu presenta su nueva colección: desde Castellón a la Semana de la Costura

El diseñador Higinio Mateu 'desfila' este jueves en València. Y lo hace en el marco de la Semana de la Costura, a las 20.30 horas, en el Palacio de la Exposición, en una jornada de moda 100% en la que también pasarán la vila-realense Dolores, AO, Sara Omatos, Miguel de Cruces y jóvenes diseñadores.

Higinio Mateu Úbeda, en una nueva etapa creativa, presenta su última colección, bajo el título de 'Historia de un sueño', surge entre la realidad y la ensoñación, en "un viaje poético por la memoria de la costura y la belleza efímera del instante", según explica.

Higinio Mateu, en el atelier, con su equipo. / Higinio Mateu

En este desfile, el atelier de Higinio Mateu transforma los sueños en materia, la tela en emoción y la costura en arte. Cada prenda es un susurro de tiempo, una historia tejida con paciencia, belleza y alma.

"Es mi primer desfile después de la pandemia, de la mano del Gremio de Sastres y Modistos, del que formo parte, y es tremendamente ilusionante", señala, explicando que presentará "30 looks" en la pasarela valenciana, de la mano de la empresa de perfumes de Castellón Sid Martens.

'Ofelia', de Millais. / Mediterraneo

Inspirada en la sensibilidad pictórica de los prerrafaelitas y en la serenidad del cuadro 'Ofelia', del pintor Millais de 1862, que representa una escena de 'Hamlet' de Shakespeare, y que forma parte de la colección de la Tate Britain de Londres, la colección celebra la fragilidad y la fuerza de la feminidad. Los tonos empolvados, los reflejos metálicos y los matices naturales dialogan con volúmenes fluidos y estructuras escultóricas que realzan la silueta.

"Cada tejido cuenta un recuerdo: flores bordadas que parecen flotar en el aire, tules que envuelven la silueta como un suspiro, sedas que capturan la luz dorada del amanecer", señala.