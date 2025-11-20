El Moll de Costa celebra su ‘Nochevieja australiana’ con una gran fiesta desde el mediodía

El Moll de Costa se prepara para despedir el año de una forma diferente. El 31 de diciembre acogerá una gran fiesta de ‘Nochevieja australiana’, una celebración que cada vez gana más protagonismo en España y que consiste en adelantar la entrada al nuevo año coincidiendo con el momento en que lo hacen ciudades como Perth, en Australia.

La fiesta arrancará a las 13:00 horas y se prolongará hasta las 22:00 horas, convirtiéndose en un punto de encuentro para vecinos y visitantes que quieran disfrutar de un ambiente festivo antes de la tradicional cena de Nochevieja. Durante toda la jornada habrá música, baile y actividades para animar el recinto portuario.

Para asistir al evento es necesario realizar reserva previa en el 606 938 952.

Uno de los momentos más esperados serán las campanadas adelantadas, que se celebrarán a las 18:00 horas con reparto de cotillón. Siguiendo la particular tradición de esta fiesta, en lugar de las clásicas uvas se tomarán gajos de mandarina, una alternativa simbólica y divertida que ya se ha consolidado en este evento.

¿Qué es la Nochevieja australiana?

La Nochevieja australiana se ha convertido en los últimos años en una de las celebraciones más populares en España para despedir el año de forma anticipada. Consiste en adelantar las campanadas a varias horas antes de la medianoche, coincidiendo simbólicamente con el momento en el que Australia recibe el nuevo año.

El objetivo es ofrecer una alternativa festiva y accesible para familias con niños, personas mayores o quienes prefieren evitar trasnochar, pero sin renunciar al ambiente propio de la última noche del año. En estas celebraciones, los asistentes realizan una cuenta atrás, lanzan confeti y sustituyen las tradicionales uvas por golosinas o elementos simbólicos.

Aunque no forma parte de la tradición española clásica, la Nochevieja australiana se ha consolidado como un evento que permite vivir el espíritu del 31 de diciembre a plena luz del día y en un formato más cómodo y familiar.

Propuesta innovadora

La propuesta permite que cada asistente elija cómo continuar después: regresar a casa, reunirse con amigos para cenar o incluso acudir más tarde a las campanadas oficiales de la plaza mayor.

Con un ambiente desenfadada y un carácter popular, la fiesta del Moll de Costa promete ser un el pistoletazo de salida para despedir el año de una forma diferente y accesible para todos.