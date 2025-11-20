Los premios del Ayuntamiento de Castelló para los 'llibrets' y gaiatas de la Magdalena 2026

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Castelló ha aprobado este jueves los premios para los llibrets de gaiatas y otros colectivos festeros y para los monumentos gaiateros, tanto grandes como infantiles, y que suman un total de 25.000 euros.

Según ha informado el portavoz del gobierno municipal, Vicent Sales, el XXXVIII Concurso de Llibrets de gaiatas de las fiestas de la Magdalena 2026 contarán con los siguientes premios: 700 euros para el primer clasificado; 300 euros para el setgundo; 200 euros para el tercero; otros 200 euros para el mejor artículo inédito y 150 euros para la mejor portada. En cuanto a las publicaciones de otros colectivos, hay 300 euros para el mejor llibret y 200 para el mejor artículo inédito.

Sobre los premios para los monumentos, el consistorio entregará 5.000 euros para la mejor gaiata; 4.000 euros para la segunda; 3.500 euros a la ercera; 3.000 euros a la cuarta; 2.500 euros a la quinta; 2.000 a la sexta clasificada; 1.500 a la séptima; 1.000 euros a la octava y 500 a la novena, además de un estandarte acreditativo.

En cuanto a las infantiles, el primer premio municipal será de 900 euros; el segundo de 800 euros; la tercera recibirá 600 euros; la cuarta, 300; la quinta, 200 y la sexta, un premio de 100 euros, también con estandarte todas ellas.

Cambios en el Consejo Rector de Fiestas

Finalmente, Sales ha comunicado que Mónica Sanmiguel ha sido sustituida por Vicente Montolio en el Consejo Rector del Patronato Municipal de Fiestas como representante del PSOE.