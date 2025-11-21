Atención usuarios de patinetes: las seis vías específicas por las que puedes circular en Castelló

La ordenanza de movilidad sostenible que el Ayuntamiento de Castelló aprobará en el pleno del próximo jueves y que entrará en vigor el 23 de diciembre marcará, junto a los requisitos a cumplir para poder circular en un patinete, las vías por las que se podrá circular por la ciudad. El objetivo de marcar estas calles específicas es contribuir a la seguridad vial y evitar accidentes y sustos entre estos usuarios y los peatones. Según fuentes municipales, la conducción temeraria de este tipo de vehículos se ha convertido en un problema en las calles de la ciudad, ya que son muchos los que no cumplen con la normativa.

“Con esta ordenanza municipal vamos a llevar un control exhaustivo del correcto uso de los patinetes porque se han producido incidencias y nuestra obligación es garantizar la seguridad vial en la ciudad. El fin principal que perseguimos desde el gobierno municipal es hacer de Castellón una ciudad más segura, en la que será posible la convivencia de todos los vehículos y de los peatones”, ha afirmado el concejal de Movilidad, Cristian Ramírez.

Así, a partir del 23 de diciembre, los usuarios podrán circular por vías específicas para ciclistas, por carriles marcados sobre acera y sin superar los 10 km/h, por la calzada de ciclo calles y vías de un único sentido por circulación y limitación de velocidad a 30 km/h, por la calzada de calles residenciales de plataforma única y por calles peatonales con acceso restringido a una velocidad no superior a 10 km/h. Es prioritario ir por los carriles específicos para ciclistas y en vías no permitidas, los usuarios deberán bajar del vehículo y circular a pie como un peatón.

Gráfico con las medidas específica de circulación. / Ayuntamiento de Castelló

Además, la norma también hace referencia a que no se podrá circular por aceras y espacios reservados solo para los peatones; por la ronda, la avenida del mar, la avenida Hermanos Bou y el camino La Plana entre la ronda y el Grau.

¿Y el estacionamiento?

Con respecto al estacionamiento, los patinetes eléctricos deberán aparcar en los lugares habilitados para ello y en las zonas para las bicicletas.