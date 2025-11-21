Castelló enciende sus primeras luces festivas. Ya es Navidad en El Corte Inglés

Castelló ha encendido este viernes sus primeras luces de Navidad en el edificio de El Corte Inglés que ya luce su decorado con motivo de estas fiestas desde la tarde de este viernes.

Han sido las reinas de las fiestas de Castelló, Clara Sanz y Ana Colón, las que, en un acto cargado de simbolismo y solidaridad, han procedido al encendido de la iluminación de la fachada para celebrar el inicio de estas fechas tan señaladas.

Así ha quedado el edificio con las luces de Navidad. / GABRIEL UTIEL BLANCO

El acto ha contado con la asistencia de la concejala de Fiestas, Noelia Selma, así como de Raúl Collazos, presidente de la Junta de Fiestas; además de Juan Antonio Díaz, secretario del Consejo de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), y Adela García, representante del voluntariado de esta entidad.

Ha actuado el coro de Cáritas Diocesana. / GABRIEL UTIEL BLANCO

También han contado con Alberto Mateu, presidente de la Asociación Síndrome de Down Castellón; Óscar Espina, en representación de la Asociación de Usuarios de Perros Guía de la Comunidad Valenciana; y Francisco Mir, director de Cáritas Castellón, acompañado por el coro de esta entidad diocesana, cuyos villancicos han contribuido a crear un ambiente cálido y festivo.

Momento del encendido, este viernes. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Durante la ceremonia, los representantes de las entidades participantes han trasladado sus felicitaciones navideñas y han destacado la importancia de la colaboración ciudadana, subrayando el valor del compromiso social en unas fechas especialmente significativas para la comunidad.