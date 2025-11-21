Acto festivo
Castelló enciende sus primeras luces festivas. Ya es Navidad en El Corte Inglés
Las reinas de las fiestas, Clara Sanz y Ana Colón, han activado el dispositivo para iluminar el edificio de los grandes almacenes
Castelló ha encendido este viernes sus primeras luces de Navidad en el edificio de El Corte Inglés que ya luce su decorado con motivo de estas fiestas desde la tarde de este viernes.
Han sido las reinas de las fiestas de Castelló, Clara Sanz y Ana Colón, las que, en un acto cargado de simbolismo y solidaridad, han procedido al encendido de la iluminación de la fachada para celebrar el inicio de estas fechas tan señaladas.
El acto ha contado con la asistencia de la concejala de Fiestas, Noelia Selma, así como de Raúl Collazos, presidente de la Junta de Fiestas; además de Juan Antonio Díaz, secretario del Consejo de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), y Adela García, representante del voluntariado de esta entidad.
También han contado con Alberto Mateu, presidente de la Asociación Síndrome de Down Castellón; Óscar Espina, en representación de la Asociación de Usuarios de Perros Guía de la Comunidad Valenciana; y Francisco Mir, director de Cáritas Castellón, acompañado por el coro de esta entidad diocesana, cuyos villancicos han contribuido a crear un ambiente cálido y festivo.
Durante la ceremonia, los representantes de las entidades participantes han trasladado sus felicitaciones navideñas y han destacado la importancia de la colaboración ciudadana, subrayando el valor del compromiso social en unas fechas especialmente significativas para la comunidad.
