El Castelló que quieren los niños: de los parques familiares a los patios más verdes

Los niños y adolescentes de Castelló quieren una ciudad más amable, accesible y pensada para la infancia. Y así lo han hecho llegar los participantes en el Consejo Municipal de la Infancia y la Adolescencia a los responsables del Ayuntamiento para mejorar el entorno en el que viven. Un pleno que se ha celebrado con motivo de la Semana de los Derechos de la Infancia.

Redacción Mediterráneo

Anhelan más bancos, juegos y áreas que permitan disfrutar de los parques en familia; seguir haciendo los patios escolares más verdes, agradables y funcionales; continuar con el aumento de la seguridad y la accesibilidad en los alrededores de los centros escolares. También apuestan por mejorar la conexión y continuidad de los carriles bici; promover el uso del transporte público entre la población joven así como las iniciativas de apoyo a personas y familias que necesitan más recursos.

Continuar con las medidas para facilitar el acceso a la vivienda para jóvenes, es otra de las medidas, así como alternativas de vivienda social, la disponibilidad de algunos servicios en barrios específicos, el desarrollo de actividades de sensibilización. La limpieza en espacios naturales figuran también en la lista de deseos de los castellonenses, que a la vez valoran la creación de un espacio de refugio o cuidado para animales y el estudio de la posibilidad de sumar más instalaciones destinadas a deportes concretos como, por ejemplo, el voleibol.

Los concejales de Familia, Alberto Vidal, y de Educación, María España, con los consejeros del Consejo Municipal de la Infancia y Adolescencia. / Mediterráneo

No se olvidan tampoco de realizar propuestas para el Consejo Municipal como son las de organizar encuentros con otros Consejos de Infancia y disponer de un espacio para acogerlos, así como diseñar un nuevo polo corporativo para los y las consejeras.

Los premios

Por otra parte, se han entregado los 12 premios del Concurso escolar Respeto a la opinión de Niños, Niñas y Adolescentes para garantizar su Interés Superior 2025 que han recaído en Blanca Garrido, Marina Morcillo, Georgiana Căuș, Belén Romeu, Yelena Alemán, Sofía Jarabo, Diego del Corte, Tíscar Rodero, Beatriz Stancu, Lidia Martínez, Alejandra Patricia Stancu y José Ángel Herrero.