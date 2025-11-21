El Centro de Formación y Empleo de Castelló se consolida como referente nacional con 20 cursos en dos años

El Centro de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Castelló se consolida como referente nacional con los 144 alumnos que acoge en la actualidad en los 12 cursos de formación a la carta y que suman un total de 20 desde 2023 (274 vecinos en estos dos años). Así lo ha confirmado este viernes la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, en la jornada que ha tenido lugar en estas instalaciones que han recorrido los representantes de las empresas que son patronos de la FUE-UJI con el fin de conocer la labor que allí se desarrolla, así como el huerto ecológico. Esta actividad, que nace con el objetivo de mostrar a las entidades que han acudido este proyecto de formación que está implantado en Tetuán XIV, se enmarca dentro del proyecto Meeting Hour de la Fundación Universitat-Empresa y a la misma también han asistido el concejal de Empleo, Juan Carlos Redondo; la presidenta ejecutiva de la FUE-UJI, Ana Olucha; el vicerrector de Innovación, David Cabedo; y la vicerrectora de Estudios y Formación, Isabel García. Carrasco ha agradecido a Labora, que también imparte otros talleres de empleo en estas dependencias, su implicación.

Un momento de la reunión presidida por la alcaldesa, en la caseta realizada de forma íntegra por alumnos del Centro de Formación y Empleo de Castelló. / P. A.

En su intervención, la primera edila ha explicado que los cursos que se imparten en el centro son de vital importancia para las personas desempleadas de la ciudad y ha dicho que la formación a la carta es pionera a nivel nacional y que destaca por su altísima empleabilidad, ya que en muchas ocasiones, principalmente en los oficios, hay dificultades para el relevo generacional. Por este motivo, ha anunciado que la siguiente reunión del área de Educación, Formación Profesional y Universidad de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que la propia primera edila preside tendrá lugar en Castelló. "No hay mejor política social que tener un empleo", ha afirmado Carrasco, quien ha recordado que Castelló está por de bajo del 10% en la tasa de desempleo y que estas cifras no se alcanzaban desde 2008, así como que también se ha alcanzado la cifra más alta de afiliaciones a la seguridad social (102.891) desde 2003. "Todos juntos estamos logrando que Castellón sea un motor económico importante y ponemos alfombra roja a las empresas", ha corroborado.

Un momento de la visita al huerto ecológico. / P. A.

Cursos de microcredenciales de la UJIl paa policías locales La vicerrectora de Estudios y Formación de la UJI, Isabel García, ha explicado que la Universidad, con subvención europea del 70% y reconocimiento a nivel de la UE, organiza acciones formativas (microcredenciales) para 720 personas. García ha invitado a las empresas participantes en este encuentro a participar en estas formaciones y les ha insistido en que los trabajadores que asistan, con edades entre los 24 y los 64 años, tienen que terminar el curso. Entre las novedades de estas acciones, de 10 a 50 horas, destacan los microcredenciales a la carta que se han activado y entre las que se encuentra la destinada a las policías locales de la provincia de Castellón sobre la Inteligencia Artificial (IA). También se han realizado sobre responsabilidad social corporativa, igualdad, innovación, eficiencia energética o ciberseguridad.

Otro momento de la jornada. / P. A.

Por su parte, Redondo ha manifestado su satisfacción por esta jornada de puertas abiertas "para dar a conocer este trabajo" y ha recordado que el Centro de Formación y Empleo acoge oficios como fontanería, albañilería, agricultura ecológica, soldadura y carpintería de aluminio, electricidad, restauración y bar, contabilidad laboral y fiscal, panadería, excavadoras o mecánica, entre otros. Los cursos tienen una duración de 150 euros y su diseño se hace de forma conjunta entre el Ayuntamiento de Castelló y el tejido empresarial con el fin de cubrir los puestos de trabajo que se necesitan.

También tienen lugar cursos de fontanería y albañilería, ya que cada dos de tres parados de larga duración son mujeres.