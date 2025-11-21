El 'món de la festa' reforesta el paraje de la Magdalena: ¿qué árboles plantarán y cuándo?

El món de la festa hará gala de su compromiso con el medio ambiente y protagonizará una jornada de reforestación del paraje de la Magdalena organizada por el Ayuntamiento de Castelló en colaboración con la Gestora de Gaiatas.

Así lo han confirmado este viernes el concejal de Medio Ambiente, Cristian Ramírez, y la edila de Fiestas, Noelia Selma, quienes han presentado esta iniciativa junto al presidente de la Gestora, José Antonio Lleó. Un acto que tendrá lugar este domingo y que arrancará a las 10.00 horas y se prolongará hasta las 12.00 horas.

Tanto Ramírez como Selma han destacado la importancia de esta jornada que une fiestas y medio ambiente y donde está previsto plantar 50 pinos y 50 carrascas. Alrededor de 80 festeros, entre gaiatas, Junta de Festes, reinas de las fiestas y damas de la ciudad se desplazarán hasta la llanura de la ermita para llevar a cabo esta plantación.

Lleó, Ramírez y Selma, este viernes, en la presentación de la iniciativa sostenible. / Mediterráneo

El edil Ramírez ha destacado que “es esencial concienciar y educar sobre la imperante necesidad de poner en valor la biodiversidad de nuestros parajes naturales, su conservación y desarrollo para dejar un futuro a las próximas generaciones”. Por este motivo ha recalcado que “desde este gobierno estamos desarrollando programas que, por una parte, tienen el objetivo de estudiar nuestra biosfera y crear una hoja de ruta para cuidarla”.

En este sentido también ha enfatizado que “desarrollar y activar acciones que sitúen a nuestro entorno en el foco de las políticas ambientales es algo que ya estamos haciendo y así lo tenemos previsto hacer durante los próximos años”.

Concretamente, Ramírez ha hecho referencia al plan de renaturalización de la ciudad, donde ha recordado los proyectos que hay activos “para generar pulmones verdes en la ciudad, como por ejemplo Censal Parc, sin olvidarnos de nuestros parques históricos como el Parque Ribalta, que son una prioridad para este gobierno, porque tenemos el privilegio de tener en Castellón lugares únicos, llenos de vida y así queremos que siga siendo”.

Finalmente, ha concluido recordando que “vamos a seguir realizando actividades como esta, de concienciación, para sensibilizar a los más jóvenes, en colaboración con otras entidades, como en este caso la Gestora de Gaiatas”.