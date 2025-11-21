El PSOE exige la adecuación de dos consultorios de salud de Castelló

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Castelló Mary Carmen Ribera ha explicado este viernes que su grupo municipal llevará al pleno del próximo jueves una moción para que el consistorio reclame al Consell la delegación de competencias destinada a adecuar las instalaciones tanto del consultorio de la calle Churruca del Grau como del centro auxiliar de la Marjaleria.

Ribera ha destacado que en Castelló existen varios consultorios que, por su situación o el estado de las instalaciones, requieren una actuación urgente por parte de las administraciones públicas. Entre ellos, se encuentra el de la Marjaleria, cerrado desde la pandemia pese a que, en la actualidad, "cuenta con una población residente estable durante todo el año, en especial en periodos vacacionales". “Su cierre prolongado ha generado un evidente déficit asistencial y un deterioro progresivo del edificio”, ha dicho la edila socialista, quien ha confiado que la moción reciba el respaldo de la alcaldesa, Begoña Carrasco. En cuanto al centro de la calle Churruca, ha confirmado que presenta deficiencias estructurales y de confort que dificultan el desarrollo adecuado de la actividad asistencial y la atención a los pacientes, "especialmente en momentos de máxima demanda".

El texto de la moción solicita la delegación de competencias a la Conselleria de Sanidad para la redacción, licitación, ejecución y seguimiento de la rehabilitación integral y puesta en funcionamiento del consultorio auxiliar de la Marjaleria, así como la reforma y adecuación del consultorio de la calle Churruca para mejorar la funcionalidad, la accesibilidad y la eficiencia energética.

Por otro lado, se solicita facultar la alcaldía o la concejalía competente en materia de Sanidad para tramitar la solicitud y la documentación técnica correspondiente ante la conselleria, incluyendo las memorias justificativas de la necesidad y el interés público de las actuaciones. En caso de que la Generalitat Valenciana autorice la delegación, asumir la gestión y ejecución de las obras de acuerdo con el régimen y las obligaciones establecidas en el Decreto Ley 12/2025, de 22 de julio, del Consell y en la resolución de delegación, con financiación autonómica.

De forma paralela, como recoge la moción, se plantea instar los servicios técnicos municipales a elaborar las memorias descriptivas y valoradas de las actuaciones propuestas, como paso previo a la remisión oficial de la solicitud.

Sistema público de salud

La atención sanitaria primaria, como subraya Mary Carmen Ribera, es el primer nivel asistencial del sistema público de salud y el más próximo a la ciudadanía. Y en este contexto, “los consultorios auxiliares tienen una importancia fundamental para garantizar la equidad territorial y facilitar el acceso a los servicios sanitarios en zonas diseminadas o con población de veraneo”.

El Decreto Ley 12/2025, de 22 de julio, del Consell permite a las entidades locales solicitar la delegación de competencias para la redacción, licitación, ejecución y seguimiento de obras de mejora, ampliación, reforma o nueva construcción de infraestructuras sanitarias, con financiación por parte de la Generalitat valenciana.

Según lo que dispone el decreto, el procedimiento se inicia mediante acuerdo del pleno de la corporación local, que tiene que remitirse a la Conselleria de Sanidad junto con una memoria justificativa que acredite la necesidad y el interés público de las actuaciones propuestas.

En este contexto, y atendiendo la necesidad de mejorar la calidad de las infraestructuras sanitarias del municipio, “consideramos conveniente que el Ayuntamiento de Castelló inicie el procedimiento para solicitar la delegación de competencias y ejecutar así sin más demoras las actuaciones necesarias ambos consultorios”, ha recalcado Mary Carmen Ribera.