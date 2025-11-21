València se rinde a la moda de Higinio Mateu: así fue su desfile

Más de 200 invitados de toda la Comunitat, pero especialmente de Castelló y València, han arropado al modisto Higinio Mateu en su desfile especial de la Semana de la Costura del Gremio de Sastres y Modistos. Una noche "superimportante" para el diseñador "a título personal".

"Ha sido un desfile muy meditado, muy estudiado, y con unas ideas muy claras que han ido desarrollándose estos últimos meses a la par que los diseños", ha explicado Mateu Úbeda. Unos diseños inspirados en la sensibilidad pictórica de los prerrafaelitas y en la serenidad del cuadro 'Ofelia', del pintor Millais de 1862, que representa una escena de 'Hamlet' de Shakespeare, y que forma parte de la colección de la Tate Britain de Londres, en una colección que celebra la fragilidad y la fuerza de la feminidad.

Algunas de las invitadas, en el 'dront row' de Higinio Mateu. / Nacho Canós / Obturados

Tonos empolvados, reflejos metálicos y matices naturales dialogan con volúmenes fluidos y estructuras escultóricas que realzan la silueta de las 30 modelos que han desfilado en la pasarela inventada del Palacio de Exposición. Una colección que se titula 'Historia de un sueño', y que, como él mismo señala, surge entre la realidad y la ensoñación, en "un viaje poético por la memoria de la costura y la belleza efímera del instante".

Música y arte como inspiración

Colores, texturas, tules, telas levitando como la Ofelia de Millais, todo velado con flores bordadas a mano en un contexto muy campestre que llega a su mente "a través de un amigo, que acababa de venir de Londres y me explicó que se había quedado prendado con el cuadro de Millais. Y lo busqué, y me quedé maravillado", ha señalado. La inspiración, dice, "llega de cualquier detalle, de un viaje, una frase, una ciudad o un cuadro".

Imagen de una de las salidas de la nueva colección. / Nacho Canos / Obturados

Y en el desfile, además, Higinio Mateu se ha inspirado en tres de sus "últimas obsesiones musicales: Guitarricadelafuente, Carla Morrison y La Llorona, en todas sus versiones". "Me emocionan, me inspiran", remata.

"Soy un kamikaze"

"Soy un kamikaze, lo reconozco; me va el riesgo", asegura, ya más tranquilo tras la puesta en escena. "Un desfile es una inversión, y no solo económica, sino de tiempo, de conceptos, de ideas... y me he sentido muy libre para crear ese universo melancólico y lleno de belleza etérea que queríamos. Es como un hijo, que lo gestas nueve meses y después, en el parto, no sabes cómo saldrá, esperando que todo vaya bien", ha explicado. "Y ha salido perfecto", se congratula.

Higinio Mateu, entre bambalinas, con las modelos. / Nacho Canós / Obturados

Detrás de 'Historia de un sueño" hay "muchas horas, con un equipo maravilloso, que lo ha hecho posible; y la organización del Gremio de Sastres y Modistas, que me han dado carta blanca". "Han sido unos meses de crear la colección, pero seguir con el día a día en la tienda de la calle Alloza y en el atelier de València continuando con el trabajo de las clientas, y esa duplicidad me ha dado más alas para presentar la colección en Valencia", ha expuesto.

Y reivindica "una semana de la moda valenciana, para mostrar todo el talento que tiene este teterritoriocomo ha hecho la Semana de la Costura del gremio, con gente joven que empieza a despuntar con su talento; y los más veteranos, que tenemos mucho qué decir".

La colección ha traspasado ya la pasarela y se podrán ver, tocar, admirar, en su atelier de la calle Alloza.