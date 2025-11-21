València se rinde a la moda de Higinio Mateu: así fue su desfile
Más de 200 invitados de Castellón y València en el primer desfile de alta costura del modisto desde la pandemia en el Palacio de Exposición
Más de 200 invitados de toda la Comunitat, pero especialmente de Castelló y València, han arropado al modisto Higinio Mateu en su desfile especial de la Semana de la Costura del Gremio de Sastres y Modistos. Una noche "superimportante" para el diseñador "a título personal".
"Ha sido un desfile muy meditado, muy estudiado, y con unas ideas muy claras que han ido desarrollándose estos últimos meses a la par que los diseños", ha explicado Mateu Úbeda. Unos diseños inspirados en la sensibilidad pictórica de los prerrafaelitas y en la serenidad del cuadro 'Ofelia', del pintor Millais de 1862, que representa una escena de 'Hamlet' de Shakespeare, y que forma parte de la colección de la Tate Britain de Londres, en una colección que celebra la fragilidad y la fuerza de la feminidad.
Tonos empolvados, reflejos metálicos y matices naturales dialogan con volúmenes fluidos y estructuras escultóricas que realzan la silueta de las 30 modelos que han desfilado en la pasarela inventada del Palacio de Exposición. Una colección que se titula 'Historia de un sueño', y que, como él mismo señala, surge entre la realidad y la ensoñación, en "un viaje poético por la memoria de la costura y la belleza efímera del instante".
Música y arte como inspiración
Colores, texturas, tules, telas levitando como la Ofelia de Millais, todo velado con flores bordadas a mano en un contexto muy campestre que llega a su mente "a través de un amigo, que acababa de venir de Londres y me explicó que se había quedado prendado con el cuadro de Millais. Y lo busqué, y me quedé maravillado", ha señalado. La inspiración, dice, "llega de cualquier detalle, de un viaje, una frase, una ciudad o un cuadro".
Y en el desfile, además, Higinio Mateu se ha inspirado en tres de sus "últimas obsesiones musicales: Guitarricadelafuente, Carla Morrison y La Llorona, en todas sus versiones". "Me emocionan, me inspiran", remata.
"Soy un kamikaze"
"Soy un kamikaze, lo reconozco; me va el riesgo", asegura, ya más tranquilo tras la puesta en escena. "Un desfile es una inversión, y no solo económica, sino de tiempo, de conceptos, de ideas... y me he sentido muy libre para crear ese universo melancólico y lleno de belleza etérea que queríamos. Es como un hijo, que lo gestas nueve meses y después, en el parto, no sabes cómo saldrá, esperando que todo vaya bien", ha explicado. "Y ha salido perfecto", se congratula.
Detrás de 'Historia de un sueño" hay "muchas horas, con un equipo maravilloso, que lo ha hecho posible; y la organización del Gremio de Sastres y Modistas, que me han dado carta blanca". "Han sido unos meses de crear la colección, pero seguir con el día a día en la tienda de la calle Alloza y en el atelier de València continuando con el trabajo de las clientas, y esa duplicidad me ha dado más alas para presentar la colección en Valencia", ha expuesto.
Y reivindica "una semana de la moda valenciana, para mostrar todo el talento que tiene este teterritoriocomo ha hecho la Semana de la Costura del gremio, con gente joven que empieza a despuntar con su talento; y los más veteranos, que tenemos mucho qué decir".
La colección ha traspasado ya la pasarela y se podrán ver, tocar, admirar, en su atelier de la calle Alloza.
