Toma nota porque las ayudas para asociaciones, clubes y deportistas de Castelló están a punto de salir

El Consejo Rector del Patronato Municipal de Deportes de Castelló ha iniciado el expediente para la aprobación de las nuevas bases y convocatorias de subvenciones dirigidas a clubes, asociaciones y deportistas de la ciudad. Estas ayudas, que se someterán a aprobación definitiva en la sesión prevista para el mes de diciembre, se presentan con el objetivo de ofrecer más tiempo de preparación a los posibles solicitantes y agilizar la gestión administrativa.

Maica Hurtado es la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Castelló. / Mediterráneo

La concejala de Deportes, Maica Hurtado, ha explicado que las bases se publicarán con la suficiente antelación para que los posibles beneficiarios puedan conocer con tiempo los plazos, la documentación requerida y los requisitos de cada línea de subvención. Según ha señalado, “esta acción responde al compromiso del Ayuntamiento con una gestión más ágil y eficaz ya que nuestro objetivo es facilitar al máximo las gestiones de los clubes, deportistas y AMPAs, dándoles más tiempo y claridad para preparar la documentación”. “Queremos que el Patronato sea un ente útil, eficaz y cercano, que ofrezca un apoyo real al deporte de Castellón y contribuya a su desarrollo en todos los sentidos”, ha añadido.

Deporte adaptado, montañismo, motor y actividades extraescolares

Entre las líneas de subvención que se tramitan se encuentran las destinadas a clubes deportivos que cuenten con sección de deporte adaptado y compitan en niveles autonómico, nacional o internacional. Estas ayudas tienen como finalidad coadyuvar a la financiación de sus actividades durante la temporada 2025-2026 o a las realizadas en 2026.

También se incluyen las subvenciones destinadas a la realización de actividades de alpinismo y montañismo por parte de clubes y asociaciones deportivas de la ciudad, permitiendo financiar proyectos vinculados a expediciones singulares de especial dificultad en el ámbito de la actividad física en la naturaleza, desarrolladas entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026.

Otra de las líneas de apoyo corresponde a las subvenciones dirigidas a automovilistas y motociclistas no profesionales con licencia federativa en clubes deportivos de Castellón, con el fin de apoyar su actividad durante la temporada 2026 y favorecer su continuidad dentro de los clubes de la ciudad.

Asimismo, el Patronato Municipal de Deportes impulsa una línea específica destinada a las asociaciones de madres y padres (AMPAs) de colegios públicos y privados de Castellón, destinada a financiar actividades deportivas extraescolares durante el curso 2025/2026, reforzando así el papel del deporte en el ámbito educativo.

El Ayuntamiento de Castelló "reafirma su compromiso con el fortalecimiento del deporte local y con una administración más accesible y alineada con las necesidades de la ciudadanía", ha dicho Hurtado.