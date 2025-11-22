Carrasco pone en valor la naranja "como seña de nuestra identidad". La fechas del Mercat de la Taronja en Castelló

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha puesto este sábado en valor la naranja "como seña de nuestra identidad y parte importante de la economía local porque Castellón siempre tendrá alma llauradora" durante la visita que ha realizado a la Festa de la Taronja, en la plaza de las Aulas. Una jornada de dinamización y promoción de la naranja local, impulsada por la concejalía de Agricultura del Ayuntamiento de Castelló que dirige el edil Cristian Ramírez.

Esta acción ha arrancado con la actividad Chef por un día para niños de 6 a 12 años, donde se han realizado talleres de cookies con clemenules. También se han distribuido estands de naranjas de agricultores locales, un espacio de productos elaborados con naranja, showcooking y degustaciones de productos elaborados con la naranja local como protagonista.

Carrasco ha puesto en valor la buena acogida que ha tenido esta actividad novedosa en la ciudad y ha declarado que “vamos a seguir trabajando de la mano de los agricultores locales para impulsar nuestro sector citrícola y que se consuma el producto local; para ello crearemos más acciones que den visibilidad y promocionen el Mercat de la Taronja".

Durante la mañana se han sucedido las actividades, como es la degustación de coca de naranja del Gremi de Forners; se ha repartido entre los asistentes zumo de naranja y los niños han podido participar en el concurso del exprimidor más rápido de La Plana. El chef del Centro de Ocio Casalduch, Cristian Vielma, ha realizado un showcooking de la naranja.

Por su parte, el edil de Agricultura, Cristian Ramírez, ha avanzado que “vista la buena acogida que ha tenido esta iniciativa, vamos a seguir trabajando con los agricultores para seguir creando actividades que dinamicen este producto tan nuestro y le den mayor visibilidad y la relevancia que se merecen”.

Mercat de la Taronja

Todas las jornadas del Mercat de la Taronja tendrán lugar en tres emplazamientos: en la plaza Pintures de la Gasulla, en la plaza Fadrell y en la plaza María Agustina. Las próximas jornadas tendrán lugar los días 23 y 30 de noviembre, en diciembre, los días 7, 14, 21 y 28, en enero los días 4, 11, 18 y 25, en febrero los días 1, 8, 15 y 22, en marzo los días 1, 8, 15, 22 y 29, en abril los días 5, 12, 19, 26 y en mayo los días 3 y 10.