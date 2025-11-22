Castelló invierte otros 500.000 euros para pavimentar calles

El Ayuntamiento de Castelló destina otros 500.000 euros a las actuaciones de una nueva fase del Plan Municipal de Asfaltados que servirán para pavimentar diferentes calles en todos los distritos de la ciudad, según ha explicado este sábado el concejal de Urbanismo e Infraestructuras, Sergio Toledo, quien ha recordado que este plan cuenta con una dotación presupuestaria anual de un millón de euros. Durante toda la legislatura, en materia de asfaltado, se han invertido 3 millones.

Toledo también ha apuntado que “si contamos también los asfaltados de las calles de Zona de Bajas Emisiones, hablaríamos de más de 4.000.000 de euros en estos dos años y medio, que llevamos de legislatura, donde también incluiríamos el asfaltado de la mota derecha del Riu Sec y con el asfaltado del Camí de l’Obra, alcanzaríamos casi los 5.000.000 de euros”.

Asfaltado en el Grau

En lo que respecta a las actuaciones más recientes, una de ellas ha tenido lugar en el distrito marítimo, en el Grau, donde se ha pavimentado en la calle Virgen del Carmen, concretamente en el tramo comprendido desde la calle Magallanes hasta la fuente. Hasta allí se han trasladado el concejal de Urbanismo e Infraestructuras, Sergio Toledo, junto a la teniente alcalde del Grau, Ester Giner, para hacer seguimiento de cómo se estaba procediendo con los trabajos y comprobar el resultado final de los mismos.

La actuación, dotada con una inversión de 35.500 euros, “da respuesta a una reivindicación de los vecinos, que había sido desatendida durante muchos años por el anterior gobierno y que ahora ya es una realidad”, ha señalado Toledo.

En este sentido, el concejal de Urbanismo e Infraestructuras ha declarado que “con estas actuaciones seguimos demostrando que las prioridades del gobierno municipal son las prioridades de los vecinos, razón por la que hemos destinado un millón de euros anuales a la puesta en marcha de este plan, gracias al cual ya hemos realizado mejoras en numerosos viales de todos los distritos de la ciudad, dando solución a reivindicaciones históricas de los vecinos y cumpliendo una vez más con la palabra dada”.

Por su parte, Giner, también ha señalado que “el Grao requería de actuaciones necesarias en diferentes puntos, tanto de la zona urbana como en el área de la Marjaleria, especialmente, donde hemos actuado en reiteradas ocasiones”, ya que ha afirmado que la prioridad del equipo de gobierno "es atender las necesidades de los vecinos y resolverlas, porque este gobierno no cree en vecinos de primera y de segunda”.

Toledo ha refrendado a la teniente alcalde del Grau señalando que “la zona de la Marjaleria presentaba un estado de deterioro importante, razón por la que desde que llegamos al gobierno hemos realizado varias actuaciones en este punto en concreto”.

Concretamente, el edil ha aludido a las labores de pavimentación que se han venido realizando en los últimos meses en este punto, como son los asfaltados en el Camí Sol del Riu, el Camino La Coloma, La Moixeta y entrador Pasparis, así como otros viales como el camino Pont de la Gallenca, en los tramos entre el camino del Serradal Viejo y la Primera Travessera.

Finalmente, Toledo ha hecho hincapié en que “para este gobierno es fundamental escuchar las necesidades y peticiones de los vecinos y actuar, con la mayor celeridad posible, para garantizar su seguridad y accesibilidad”, ya que señala que “el mal estado de algunas vías de la ciudad podía suponer un peligro para la circulación”.