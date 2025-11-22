Familia
Castelló se vuelca en la Jornada de Derechos de la Infancia
La iniciativa ha tenido lugar este sábado en el parque Ribalta
Castelló se ha volcado este sábado en la jornada organizada por el Ayuntamiento de Castelló, a través de la concejalía de Familia, con motivo de la celebración de la Semana de los Derechos de la Infancia y que ha tenido lugar en el parque Ribalta. Decenas de familias se han acercado a disfrutar de una mañana repleta de actividades pensadas para visibilizar y promover los derechos de niños y adolescentes.
La jornada ha contado con 20 estands de entidades que trabajan a diario con la infancia y la adolescencia. Todas ellas han ofrecido talleres participativos, actividades de sensibilización y música en directo, convirtiendo el parque en un punto de encuentro educativo y lúdico para los más pequeños.
Además, la Policía Local ha estado presente en una de las carpas para ofrecer a los más pequeños diversas actividades relacionadas con la seguridad vial. Los agentes han explicado de forma sencilla y didáctica cómo comportarse correctamente en la vía pública y han mostrado de cerca los vehículos policiales, permitiendo a los niños conocer su funcionamiento y resolver sus curiosidades.
Además, el concejal de Familia, Alberto Vidal, ha destacado que “esta semana es una oportunidad para poner en el centro a nuestros niños y recordar que sus derechos no son negociables. Cada entidad y cada voluntario presente hoy contribuye a construir una ciudad que escucha, protege y acompaña a su infancia”.
Asimismo, el edil ha subrayado el compromiso municipal señalando que “vamos a seguir trabajando para que Castellón sea un entorno seguro, y participativo para todos los menores. Actividades como la de hoy demuestran que cuando las familias, las entidades y la administración vamos de la mano, somos capaces de generar espacios donde los niños se sienten valorados y respetados”.
“Del mismo modo, desde el gobierno municipal reafirmamos que la familia debe ser el eje de nuestras políticas municipales. Creemos firmemente que nuestros niños son lo más importante, y por ello trabajamos cada día para garantizar que crezcan en libertad, con seguridad y en un entorno donde se sientan escuchados y respetados. Nuestro compromiso es seguir impulsando iniciativas que favorezcan su desarrollo pleno y su bienestar integral”, ha concluido el edil.
- Adiós a uno de los restaurantes más míticos de Castelló
- Los tres locales de Castelló donde mejor se almuerza. Estos son los premiados de la II Ruta de 'l'Esmorzaret'
- Cierran dos céntricas y conocidas terrazas de ocio de Castelló
- Empresas de China, Japón y Alemania quieren instalarse en Castelló. La zona y a qué se dedican
- En diciembre los usuarios de patinetes de Castelló deberán elegir: o cumplen la norma o multa
- Jaque mate' a una asociación 'por querer pasarse de lista' en Castelló. ¿Qué ha pasado?
- El Ayuntamiento de Castelló tiene una carta para ti: novedades sobre tasa de la basura y especial atención los inquilinos
- La nueva medida de control de las visitas al ecoparque para rebajar la tasa de la basura en Castelló: Aquí la tienes