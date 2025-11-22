Castelló se vuelca en la Jornada de Derechos de la Infancia

Castelló se ha volcado este sábado en la jornada organizada por el Ayuntamiento de Castelló, a través de la concejalía de Familia, con motivo de la celebración de la Semana de los Derechos de la Infancia y que ha tenido lugar en el parque Ribalta. Decenas de familias se han acercado a disfrutar de una mañana repleta de actividades pensadas para visibilizar y promover los derechos de niños y adolescentes.

La jornada ha contado con 20 estands de entidades que trabajan a diario con la infancia y la adolescencia. Todas ellas han ofrecido talleres participativos, actividades de sensibilización y música en directo, convirtiendo el parque en un punto de encuentro educativo y lúdico para los más pequeños.

Redacción Mediterráneo

Además, la Policía Local ha estado presente en una de las carpas para ofrecer a los más pequeños diversas actividades relacionadas con la seguridad vial. Los agentes han explicado de forma sencilla y didáctica cómo comportarse correctamente en la vía pública y han mostrado de cerca los vehículos policiales, permitiendo a los niños conocer su funcionamiento y resolver sus curiosidades.

Jornada de la Infancia en el parque Ribalta de Castelló. / Mediterráneo

Además, el concejal de Familia, Alberto Vidal, ha destacado que “esta semana es una oportunidad para poner en el centro a nuestros niños y recordar que sus derechos no son negociables. Cada entidad y cada voluntario presente hoy contribuye a construir una ciudad que escucha, protege y acompaña a su infancia”.

Asimismo, el edil ha subrayado el compromiso municipal señalando que “vamos a seguir trabajando para que Castellón sea un entorno seguro, y participativo para todos los menores. Actividades como la de hoy demuestran que cuando las familias, las entidades y la administración vamos de la mano, somos capaces de generar espacios donde los niños se sienten valorados y respetados”.

“Del mismo modo, desde el gobierno municipal reafirmamos que la familia debe ser el eje de nuestras políticas municipales. Creemos firmemente que nuestros niños son lo más importante, y por ello trabajamos cada día para garantizar que crezcan en libertad, con seguridad y en un entorno donde se sientan escuchados y respetados. Nuestro compromiso es seguir impulsando iniciativas que favorezcan su desarrollo pleno y su bienestar integral”, ha concluido el edil.