Ciutat
Compromís per Castelló exigeix recuperar la canxa del Censal davant el desmantellament del PP sense tintre les noves pistes llestes
Pau Sancho: “Aquest tipus de decisions limiten l’oci alternatiu i saludable igual que ja va passar amb el tancament dels centres de participació juvenil al principi de legislatura”
Compromís per Castelló ha exigit al govern de Begoña Carrasco que torne a instal•lar la canxa de futbet de la zona del Censal, retirada recentment tot i que les noves pistes anunciades encara no han començat a construir-se. La coalició considera que esta decisió deixa el barri sense un espai d’ús quotidià i saludable per als joves.
“Demanem que la canxa es torne a instal•lar, perquè no té sentit deixar el barri sense un espai que molts joves utilitzen cada dia. Hi havia solucions senzilles per evitar molèsties al veïnat i ara el que cal és garantir que l’activitat esportiva puga continuar sense interrupcions”, adverteix el regidor Pau Sancho, qui afegeix “que aquest tipus de decisions limiten l’oci alternatiu i saludable igual que ja va passar amb el tancament dels centres de participació juvenil al principi de legislatura”.
Davant la decisió de l’Ajuntament de retirar la totalitat de les canxes de Censal, Compromís recorda que sempre ha defensat mantindre-les en el seu emplaçament actual, dotant-les de tanques o altres elements per evitar les molèsties que patien alguns veïns, especialment per les pilotes que acabaven en propietats privades. Una solució que, assenyalen, hauria permés compatibilitzar el descans del veïnat amb l’activitat esportiva del parc sense eliminar cap equipament.
Malgrat això, el govern del PP i Vox va decidir ignorar tant la proposta tècnica com la demanda d’una part del veïnat, anunciant el trasllat de les instal•lacions una altra zona del barri. A més, la coalició assenyala que les pistes actuals presenten desperfectes evidents i elements deteriorats com suports, xarxes i fixacions en mal estat, que feien necessària una actuació de millora.
Compromís critica que, abans de retirar un equipament tan utilitzat, el govern municipal hauria d’haver actuat amb previsió i tindre llesta l’opció substitutòria. Per això, reclama que es restablisca la canxa retirada fins que les noves pistes siguen una realitat. La coalició defensa que Castelló ha de mantindre espais esportius accessibles i continuar oferint alternatives d’oci saludable per al jovent del barri.
