Furor por los huertos urbanos en Castelló

Cultivar productos en una parcela de un huerto urbano está de moda en Castelló. Así lo acredita el interés que han mostrado los castellonenses en el proceso de adjudicación de estos terrenos que ha realizado el Ayuntamiento de la capital y que, de los 488 solares que estaban disponibles, ya han copado 457 (quedan 31 libres).

Así lo ha explicado el concejal de Medio Ambiente, Cristian Ramírez, quien ha concretado que antes de que acabe este mes saldrá publicada la lista definitiva baremada de adjudicaciones con el fin de que los usuarios puedan comenzar a cultivar en estos terrenos después de las fiestas navideñas. Ahora, hay un plazo de 15 días para quien quiera presentar alegaciones y después se realizará el sorteo que asignará cada uno de los terrenos a los nuevos concesionarios.

Huerto urbano de la calle Fernando el Católico, en producción. / Toni Losas

Estos huertos urbanos, ya en funcionamiento, están ubicados en el Camí d’En Riera, Fernando el Católico, Triana (Grau), Juan Herrera y Patronat d’Esports. Además, el consistorio sumará el próximo año el recinto que ahora se encuentra ubicado enfrente del pabellón Ciutat de Castelló y que antaño ofrecía servicio en la calle Onda donde la Generalitat valenciana está construyendo una residencia para personas mayores. Este terreno cuenta con riego por goteo y está preparado para la entrada de los primeros castellonenses.

Huerto urbano en las inmediaciones del pabellón 'Ciutat de Castelló', aún en desuso. / Toni Losas

Así, Ramírez explicó que el Ayuntamiento está en el tramo final de la regulación de usos de huertos urbanos, gracias a una ordenanza que ha impulsado el actual gobierno municipal, a través de la concejalía de Medio Ambiente, con el objetivo de unificar criterios de cesión y uso de las parcelas municipales sobre la base de una normativa que ha sido elaborada con la colaboración y las aportaciones de los vecinos y las personas que ya disponían de uno de estos solares.

Otra imagen de los terrenos destinados a huerto urbano. / Toni Losas

“Esta primera ordenanza reguladora era necesaria, ya que durante muchos años ha habido una falta de control de este servicio municipal, ni se hacía seguimiento, ni se contaba con una base de datos, ahora gracias a esta ordenanza se dignificará este servicio para que se sigan beneficiando todos los castellonenses que lo deseen”, ha concluido el concejal.