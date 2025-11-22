El grupo municipal popular insta a renovar el "compromiso firme" con la erradicación de la violencia contra la mujer en Castelló

La portavoz adjunta del grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Castelló, María España, ha informado de que ante la proximidad del 25-N, Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, su grupo ha registrado una iniciativa plenaria, en forma de declaración institucional, donde pide la unión de todos los partidos para ratificar el compromiso conseguido con el pacto de estado en materia de violencia de género.

“La violencia contra la mujer continúa siendo un obstáculo para conseguir la igualdad y el respeto de los derechos humanos de mujeres y niñas, por tanto, procurar erradicarla es un deber al cual estamos obligados como sociedad”, señala.

María España es la portavoz adjunta del grupo municipal del PP en Castelló. / Mediterráneo

Como cada 25 de noviembre desde 1981 “denunciamos la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo”, insiste la edil popular. “En una sociedad democrática como la nuestra es del todo incompatible la existencia de violencia contra las mujeres, es un deber democrático garantizar la libertad, la seguridad y la vida de las mujeres y proteger a las víctimas. Es una lucha que implica a todas las administraciones y se tiene que combatir con todos los medios necesarios”, apunta.

Desgraciadamente, la violencia de género constituye una de las violaciones a los derechos humanos más habitual, devastadora y persistente que sufren las mujeres en todo el mundo, siendo el principal factor de riesgo para sufrirlo simplemente la condición de ser mujer.

"Promover la coordinación"

En este sentido, la declaración institucional de los populares pide reconocer y promover la coordinación de todos los actores involucrados en la lucha contra esta lacra para ofrecer una respuesta integral y efectiva a las víctimas. Y anima a las entidades locales en su implicación en las tareas de sensibilización y concienciación del problema estructural que supone.

“Hemos de continuar trabajando en la redacción y la aprobación del II Pacto Valenciano contra la Violencia de género y machista, un pacto que tiene que ser un acuerdo político, social, cultural, cívico y económico, consensuado con administraciones, entidades sociales, organizaciones de mujeres, partidos políticos y agentes sociales”, mantiene la concejala.

Y aboga por seguir luchando por la igualdad real como base para la eliminación de la violencia de género. Hoy, como todos los días del año, manifestamos nuestra condena absoluta ante esta lacra y rechazamos a los maltratadores los cuales consideramos que no tienen cabida en nuestra sociedad”.