Mayores y pequeños 'se enfrentan' por el ajedrez en Castelló

Cerca de un centenar de personas se han dado cita en la plaza Mayor de Castelló para participar en la jornada intergeneracional de ajedrez, organizada por el Ayuntamiento de Castelló. La alcaldesa de la ciudad, Begoña Carrasco, junto a la concejala de Gente Mayor, Clara Adsuara, ha participado en esta actividad que se enmarca dentro de las iniciativas programadas en el Primer Plan Municipal de Personas Mayores, con el objetivo de fomentar un envejecimiento activo y saludable que tenga en cuenta las necesidades de las personas mayores de la ciudad.

En este sentido, la primera edila ha destacado la buena acogida que ha tenido la iniciativa y ha recordado que “apostamos por un Castellón que cuente con todos, sin excepciones. Hoy ha quedado patente, con esta actividad intergeneracional, que nuestros castellonenses senior tienen ganas de seguir viviendo experiencias enriquecedoras y nosotros, tal y como está reflejado en el Primer Plan Municipal de Personas Mayores, vamos a continuar organizando iniciativas que mejoren la calidad de vida de nuestros mayores”.

Carrasco ha recordado que en Castelló, uno de cada cinco vecinos tiene más de 60 años, por lo que señala: “Es necesario que sigamos trabajando en esta dirección, con la puesta en marcha de estas actividades, así como cursos de formación, talleres, entre otros”, ha dicho.

Por su parte, la concejala de Gente Mayor, también ha enfatizado los beneficios que tiene esta actividad, ya que señala: “Por una parte, el ajedrez ayuda a que nuestros mayores trabajen aspectos como la memoria o la concentración y, por otra, también cumplimos con el objetivo de la interacción social. No debemos perder de vista que muchas personas mayores se sienten solas, por lo que gracias a la organización de estas actividades, reducimos ese aislamiento y mejoramos también su estado de ánimo y su autonomía”.

Primer Plan Municipal de Personas Mayores

En lo que respecta al primer Plan Municipal de Personas Mayores, cuyos ejes fundamentales son personas mayores saludables, personas mayores en la comunidad, dentro de la apuesta por la intergeneracionalidad, y personas mayores empoderadas, la alcaldesa ha destacado acciones específicas y “necesarias” como es el Observatorio de Personas Mayores o el plan ‘Castellón Acompaña’.

“Más de cinco mil castellonenses de 75 años viven solos, unos datos que nos preocupan; por esa razón activamos este Plan y, gracias al trabajo conjunto de la concejalía con la colaboración de Servicios Sociales, Policía Local, Psicólogos y la UJI, podemos tener datos concretos de las personas que necesitan ser atendidas, y así poder dar servicio, ya sea con la ayuda de psicólogos o voluntarios senior”.