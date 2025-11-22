El PSPV insta a Carrasco a eliminar la limitación a dos únicas subvenciones de ayudas que se dan a las entidades sociales de Castelló

El grupo municipal socialista de Castelló ha registrado una moción para instar a la alcaldesa, Begoña Carrasco, a “eliminar de manera inmediata la limitación que impide a las entidades sociales concurrir a más de dos convocatorias de subvenciones del ayuntamiento por ejercicio”.

El tejido asociativo y las entidades sociales de Castelló de la Plana, como ha destacado el portavoz adjunto del PSPV de Castelló, José Luis López, “desempeña una función imprescindible en la atención, integración, acompañamiento y promoción de colectivos vulnerables, así como en la dinamización social y comunitaria”, pero “en estos dos años de gobierno de la derecha y la ultraderecha se ha encontrado con un freno en las ayudas que daba el ayuntamiento que bloquea muchos de sus proyectos sociales”.

Al respecto, López recuerda que el equipo de gobierno municipal de PP y VOX ha establecido una limitación por la que las entidades sociales únicamente pueden concurrir a un máximo de dos convocatorias de subvenciones del consistorio”. Esta medida, “adoptada sin ningún criterio objetivo ni proceso participativo, ha generado consecuencias negativas en las iniciativas que se venían prestando por parte de las entidades sociales”, ha remarcado López.

"Obligadas a renunciar"

Entidades con una trayectoria consolidada en Castelló “se han visto obligadas a renunciar a la presentación de servicios a la ciudadanía”, lo que supone que se hayan tenido que cancelar numerosos programas sociales, con el consiguiente perjuicio directo para los vecinos y vecinas beneficiarias”.

Algunas convocatorias, como en el caso de empleo, “han quedado desiertas debido exclusivamente a esta limitación impuesta de forma discrecional”. Además, como explica el portavoz adjunto socialista, la limitación introducida no tiene amparo jurídico en la normativa estatal ni autonómica en materia de subvenciones, por lo que es una decisión arbitraria, injusta y sin argumentos objetivos”.

Por todo ello, “consideramos necesario restablecer un sistema de subvenciones que permita a las entidades presentar proyectos en todas aquellas convocatorias cuyos requisitos cumplan, garantizando los principios de igualdad, concurrencia competitiva, eficacia y eficiencia establecidos en la legislación estatal y autonómica”. Eso conlleva “modificar las bases reguladoras de las convocatorias de subvenciones municipales para asegurar su plena adaptación y cumplimiento de la Ley 38/2003 General de Subvenciones y la Ley 1/2015 de la Generalitat, evitando criterios restrictivos no contemplados en dichas normas”.

Junto a ello, José Luis López insiste en que “es fundamental recuperar la participación y diálogo con las entidades sociales, que prestan sus servicios de manera desinteresada en Castelló, con fin de evaluar el impacto de las convocatorias y mejorar la planificación de las políticas públicas municipales en materia de subvenciones”.