El 'secreto' para cocinar el mejor 'ximo' de Castelló

Decenas de vecinos han querido conocer este sábado cómo cocinar el mejor ximo de Castelló y se han acercado hasta el showcooking que se ha celebrado en la plaza Doctor Marañón organizado por el Patronato Municipal de Turismo, junto a la Diputación Provincial y la asociación Triangle Turisme Est.

Durante la jornada gratuita, los especialistas han acercado a los asistentes el secreto para triunfar con este producto que es un referente en la gastronomía local de referencia y del que han podido disfrutar con música en directo y en una degustación popular donde se han repartido 500 unidades de ximets.

Participantes en la demostración de este sábado. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Así que, ahí van las recomendaciones de los expertos que han cocinado este plato que consumen los castellonenses a menudo pero, principalmente, durante la semana de las fiestas de la Magdalena. Después de vaciar el pan y quitar la miga, se rellena con el pisto elaborado previamente y preparado con tomate, piñones y huevo duro. Luego se pasa por huevo, se tapa y se sofríe con un poco de aceite en la sartén y, en cinco minutos, este manjar mediterráneo, castellonense y nutritivo, ya está preparado.

Los castellonenses han querido elaborar el mejor 'ximo' de la ciudad. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Durante el multitudinario acto, la concejala de Turismo, Arantxa Miralles, ha destacado que la iniciativa “ha sido una muestra clara de lo que podemos conseguir cuando unimos esfuerzos para reivindicar nuestros productos más tradicionales”. Según ha explicado, “el ximo forma parte de la identidad culinaria de Castellón; por eso, actividades como esta nos permiten recuperar ese valor, proyectarlo hacia el exterior y reforzar nuestro patrimonio gastronómico”.

La muestra ha contado con numeroso público asistente. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Miralles también ha subrayado que “la participación de productores, asociaciones, colectivos y centros formativos demuestra el enorme potencial que tiene la gastronomía local como motor económico. Hemos visto una plaza llena, un público interesado, y sobre todo un sentimiento compartido de orgullo hacia lo nuestro. Seguiremos trabajando para que Castellón sea un referente en turismo gastronómico”.

La concejala Miralles no ha querido perderse la iniciativa gastronómica. / GABRIEL UTIEL BLANCO

En la iniciativa han colaborado la Asociación Valenciana de Agencias de Viajes (AEVAV), la asociación Jaime I, las asociaciones hosteleras Apha, Introducing Castellón y Hosbec, así como la Federación de Asociaciones de Comerciantes de la Comunitat Valenciana Unió Gremial. Además, han participado miembros de la Asociación La Gran Ilusión de Puerto de Sagunto, alumnos del CEE Baix Maestrat y del CDT, y socios de Morverdre Renascitur y la empresa Paréntesis.