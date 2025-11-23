La Casa Abadía de Castelló expone la gaiata de mano 'Sequiol' como reclamo turístico

La oficina Tourist Info de la Casa Abadía muestra ya la gaiata de mano Sequiol, segundo premio del XI Concurs de Gaiates de Mà. El monumento se exhibe en un área visible del espacio turístico municipal, donde permanecerá durante todo el año como parte de la estrategia del Ayuntamiento para difundir la tradición gaiatera entre vecinos, turistas y visitantes.

La concejala de Fiestas, Noelia Selma, y la concejala de Turismo, Arantxa Miralles, quienes han visitado la instalación acompañadas de representantes de la comisión de la Gaiata 15, han destacado la importancia de que este monumento para la promoción turística de la ciudad.

Selma ha destacado que “seguir dando presencia a nuestras gaiatas en diferentes puntos de la ciudad permite mantener vivo el trabajo de las comisiones y reconocer su aportación a una fiesta que es seña de identidad”. Además, ha subrayado que “con esta exposición se completan las tres gaiatas premiadas que ya pueden admirarse en las oficinas de turismo”.

Por su parte, Miralles ha resaltado el valor turístico de estas iniciativas: “Quien entra en una Tourist Info y se encuentra con una gaiata entiende al instante que Castellón tiene una cultura propia y una manera especial de celebrar. Es una puerta de entrada emocional a nuestras tradiciones”. También ha recordado que la presencia de estas piezas “refuerza el atractivo de los espacios turísticos municipales y ayuda a difundir la fiesta más allá del periodo festivo”.

Resto de premiados del XI Concurs de Gaiates de Mà

El certamen completó su palmarés con la Gaiata 5 ‘Hort dels Corders’, primer premio y actualmente expuesta en el hall del Ayuntamiento de Castelló, y la Gaiata 6 ‘Farola-Ravalet’, tercer premio y visible en la oficina Tourist Info de la estación de Adif.