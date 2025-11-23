Castelló pone en valor el arroz de mano de un reconocido chef

La concejala de Turismo, Arantxa Miralles, ha asistido al showcooking ofrecido por el chef Cristian Granero en la plaza María Agustina de Castellón, una cita gastronómica que ha reunido a decenas de personas interesadas en conocer de cerca la propuesta culinaria del cocinero castellonense. El evento, organizado por el Patronato de Turismo, ha transcurrido en un ambiente "participativo y ha permitido al público disfrutar de una demostración en directo de alta cocina con el arroz como principal protagonista", según la edila.

Cristian Granero, chef revelación y alma del restaurante Anhelo —galardonado con un Sol Repsol y recomendado por la Guía Michelin 2025—, ha mostrado su particular forma de entender la gastronomía, basada en la técnica, la creatividad y la pasión por el producto. Su intervención ha despertado gran interés entre los asistentes, que han podido descubrir algunos de los procesos y conceptos que dan personalidad a su propuesta gastronómica relacionada con el arroz.

Miralles ha puesto en valor la presencia de Granero y ha destacado “la importancia de acercar la gastronomía de calidad a la ciudadanía. Para Castellón es un orgullo contar con chefs que están situando nuestra ciudad en el mapa gastronómico y es una satisfacción poder ofrecer actividades como esta, que permiten al público conocer de cerca su trabajo”.

"Motor turístico"

Además, Miralles ha subrayado “el papel de la gastronomía como motor turístico. La cocina es uno de los grandes atractivos de nuestro territorio y eventos como este demuestran que existe una demanda creciente por experiencias que pongan en valor nuestro producto local, nuestra creatividad y nuestro talento”.

Cabe destacar que esta misma semana la prestigiosa revista Tapas Magazine reconoció al chef Cristian Granero y a su restaurante Anhelo como el mejor restaurante de la Comunitat Valenciana en los Premios T de Oro 2025, unos galardones que destacan cada año a los proyectos gastronómicos más sobresalientes del país y ponen en valor el talento culinario de cada territorio.

Este showcooking se enmarca en el Mes del Arroz, una iniciativa del Patronato de Turismo destinada a poner en valor el arroz como producto emblemático de la ciudad. A través de actividades, jornadas y demostraciones culinarias, el programa busca reforzar la identidad gastronómica de Castellón y difundir la calidad y versatilidad de uno de sus ingredientes más representativos.