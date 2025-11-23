Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Compromís apel·la a un 25N multitudinari a Castelló per mantindre viva la memòria de les víctimes

El ple del 27 de novembre llegirà els noms de totes les víctimes per una moció del partit valencinista que obliga a mantindre viva la memòria davant els intents de silenciar la violència masclista.

Imatge d'una manifestació contra la violència masclista.

Imatge d'una manifestació contra la violència masclista. / Mediterráneo

Ramón Pérez

Castellón

El grup municipal Compromís anima tota la ciutadania de Castelló a sumar-se de manera massiva a la manifestació del 25 de novembre, que eixirà a les 19:00 hores des de la plaça de les Aules, per mostrar una vegada més el múscul feminista de la ciutat i reivindicar una vida lliure de violències masclistes, segons ha afirmat la regidora Vera Bou.

“El feminisme no pot retrocedir perquè alguns trien callar. Cada dona assassinada és una absència que ens interpel·la, i Castelló ha de continuar mirant-les de cara, dient els seus noms i defensant els seus drets”, ha explicat Bou.

La coalició recorda que enguany es compleix un any de la moció impulsada per Compromís que estableix que, abans del ple ordinari del 27 de novembre, a les 11.00 hores, s’han de llegir els noms de totes les dones assassinades per violència masclista i de les víctimes de violència vicària. Bou subratlla que “es tracta d’un gest de memòria, respecte i compromís que Castelló no podia deixar enrere”, i remarca que aquesta lectura, que recollia una proposta de la Coordinadora Feminista de Castelló, “és un acte de justícia i reconeixement davant una xacra que els socis de govern de Carrasco prefereixen minimitzar o negar”.

En paral·lel, Compromís recorda que dilluns, en la Junta de Portaveus, PP i Vox decidiran si permeten o no la declaració institucional del 25N. Es tracta d’un text que tradicionalment s’ha aprovat de manera unànime en rebuig a la violència masclista i que la coalició considera essencial per mostrar una posició institucional clara. Bou assenyala que seria “greu” que el govern tornara a apartar-se del consens i de la responsabilitat institucional, especialment en una data com el 25N.

Des de la coalició, consideren que el 25N és “una cita imprescindible” per reivindicar el que les institucions estan “desdibuixant”: polítiques públiques valentes, prevenció, educació i un rebuig clar a totes les formes de violència. “Quan les institucions callen, el carrer s’alça. I aquest 25N necessitem que Castelló parle alt i clar, perquè la lluita feminista no pot retrocedir”, manifesta Bou.

Compromís ha recordat també que “han llevat les paraules violència de gènere i masclisme dels documents oficials. Com si així pogueren fer-nos desaparèixer. Però no poden, perquè seguim ací, perquè ens tenim. Perquè quan una dona parla, una altra escolta; i quan una cau, una altra l’alça”

En aquest sentit, la formació anima a participar en el 25N per continuar avançant cap a una ciutat “feminista, justa i segura”. La coalició remarca que Castelló només avançarà si la ciutadania es manté mobilitzada i defensant, unitàriament, el dret de totes les dones a viure lliures de violències.

