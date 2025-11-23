Todas las mejoras del colegio Guitarrista Tárrega de Castelló. Tiene hasta un 'bañaseo'

El Ayuntamiento de Castelló ha acondicionado, con una inversión de 102.497 euros, las instalaciones infantiles y también las de uso propio de los docentes del colegio Guitarrista Tárrega, en las inmediaciones del grupo San Agustín y San Marcos. Así lo han confirmado tanto el concejal de Urbanismo e Infraestructuras, Sergio Toledo, como la edila de Educación, María España, tras la visita que realizaron al centro educativo.

De esta forma, el consistorio ha centrado los trabajos en el acondicionamiento del pabellón de infantil, lo que incluye también un aula de dos años con salida a patio exterior propio y delimitado, a través de una rampa. En el aula también se ha cambiado el pavimento por uno de vinilo antideslizante «más adecuado y confortable para los niños», ha dicho Toledo.

Toledo y España en el interior del colegio Guitarrista Tárrega. / Mediterráneo

Por otra parte, el edil ha añadido que se ha sustituido la carpintería exterior del aula así como la iluminación, electricidad y fontanería, y en el patio se ha colocado un pavimento de césped artificial con capa inferior de amortiguación. Asimismo, se ha renovado la totalidad de los baños del pabellón, de modo que todas las aulas (tres en total) tienen acceso directo a los baños y las puertas disponen de paños de vidrio que permiten a los maestros, la vigilancia del alumnado. La dotación de cada aula es de dos inodoros y dos lavabos y, además, el aseo de dos años incluye bañaseo (porque los niños aún llevan pañal). También se ha delimitado y renovado una zona para uso de los maestros y personal no docente que incluye el despacho, almacén, aseo adaptado y cuarto de limpieza y se ha procedido a una redistribución de las estancias, aumentando el tamaño del hall de acceso, permitiendo así una estancia cómoda para las familias a la hora de la recogida de los niños y la posibilidad de aparcar carritos infantiles. Asimismo, ha informado de que todo el pabellón es accesible.

«Seguimos demostrando que para el gobierno que dirige Begoña Carrasco, dentro de nuestras competencias en materia educativa, es prioritario acondicionar y mejorar los colegios públicos para que los niños y niñas de la ciudad estén en las mejores condiciones. De hecho este año, hemos destinado 2 millones de euros a estos cometidos, la cifra más alta que se ha invertido, por parte del Ayuntamiento jamás en mejoras de colegios públicos en nuestra ciudad», manifestó Sergio Toledo», ha señalado Toledo.

Por su parte, la concejala María España recordó la inversión de 10 millones de euros de la Generalitat valenciana para las obras de construcción de los colegios Maestro Canós y Sebastián Elcano (Grau) que este curso ya prestan servicio a la ciudadanía.